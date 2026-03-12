11日、大阪・梅田の路上で地中から鋼鉄製のパイプが一時およそ13メートル地面から突き出した影響で、周辺では交通規制が続いています。大阪市は、復旧には数日かかる見込みだとしています。中継です。

大阪の繁華街・梅田で11日、一時13メートルの高さまで突き出したパイプは、現在は人の身長くらいの高さまで下がってきています。

11日午前6時50分ごろ、通行人の男性が地面から突き出したパイプを見つけ警察に通報しました。

大阪市建設局によりますと、この鋼鉄製のパイプは下水道管工事で地中に埋められていたもので長さ27メートル、直径はおよそ3.5メートルあり一時、地面から13メートルほど突き出しました。ケガ人はいませんでした。

現場では11日、パイプの中に水を注入し重さで地中に戻す作業が行われましたが建設局は、いまも地表に残っている1.6メートルの部分についてはこれ以上、地中に下げることは難しいということで、切断する方針を明らかにしました。

一方で、地盤が緩んでいる可能性があることから12日中の作業は難しいということです。

大阪市建設局 担当者

「現在、現場の安全確認を行いながら、慎重に作業を実施しておりますので、交通規制を継続している状況」

大阪の中心部を南北に走る幹線道路「新御堂筋」は11日から一部の区間が通行止めとなり、12日も渋滞が発生しています。

建設局は、周辺の安全確認を行う必要があることから、通行止めは、「数日かかる見込み」だとしていて迂回ルートの利用を呼びかけています。

新御堂筋は梅田から新大阪駅などに向かう交通量の多い道路で、タクシーの運転手は「通行止めの影響で、きょう新大阪まで乗せた客はゼロ。長引くと死活問題だ」と影響の長期化を心配する声も聞かれています。