ベテランのジェフリー・パーマーがB3湘南に復帰「プレーオフ進出に向けて全力で貢献していく」

湘南ユナイテッドBCは3月12日、ジェフリー・パーマーと2025－26シーズンの選手契約を結んだことを発表した。

アメリカ出身で現在40歳のパーマーは、203センチ105キロのパワーフォワード。2010年に来日してからは日本国内のクラブでプレーを続け、今シーズンはアルバルク東京と越谷アルファーズの2チームと短期契約を締結していた。2月6日からは越谷でサポートコーチに転身していたが、同月20日には契約満了となり、退団する運びとなった。

2024－25シーズンにも湘南の一員として戦っていたパーマー。今回の発表について、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「湘南ユナイテッドBCでの2シーズン目となる今シーズン、チームで戦う機会を与えられたことに心から感謝しています。かつてのチームメイト、コーチ陣、スタッフ、そしてフロントの皆さんと再会できることを大変うれしく思っています。

シーズン残り数試合、まだ時間があるので、プレーオフ進出に向けて全力で貢献していきます。最後に、昨シーズン、ファンの皆さんからたくさんの愛とサポートをいただき、レギュラーシーズン残り12試合で彼らと会い、プレーできることに心から感謝しています」