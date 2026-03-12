気象庁によりますと、中国地方と四国地方の山地沿いの一部地域であす（13日）雪が降るところがあるということです。

【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？12日（木）～17日（火）3時間ごとの雪雨シミュレーション

シミュレーション画像をみると雪は14日（土）にかけて続く予想となっています

▶１２日（木）～１７日（火）3時間ごとの雪雨シミュレーション

１２日（木）

中国地方

気象庁によりますと

広島県は、高気圧に覆われて晴れますが、夕方からは寒気や湿った空気の影響で曇り、雨や雪の降る所があるでしょう。

岡山県は、高気圧に覆われて晴れますが、北部では、夜は寒気や湿った空気の影響で曇り、夜遅くは雪の降る所があるでしょう。

島根県は、高気圧に覆われて晴れますが、夕方から寒気や湿った空気の影響で曇り、雨や雪の降る所がある見込みです。隠岐では夜は雷を伴う所があるでしょう。

鳥取県は、高気圧に覆われて晴れますが、夜は寒気や湿った空気の影響で曇り、夜遅くは雪や雨の降る所がある見込みです。

山口県は、高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、気圧の谷や寒気の影響により次第に曇りとなり、雨や雷雨となる所があるでしょう。

四国地方

気象庁によりますと香川県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。

愛媛県は高気圧に覆われて晴れますが、夜は気圧の谷や寒気の影響で曇り、南予では夕方から雨や雷雨となる所がある見込みです。

高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、西部では気圧の谷や寒気の影響で雨や雷雨となる所がある見込みです。

徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。

１３日（金）

中国地方

広島県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に昼前から昼過ぎにかけて雨や雪が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。

岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では昼前から昼過ぎにかけて雨や雪が降る見込みです。北部では雷を伴う所があるでしょう。

島根県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨や雪が降る見込みです。夕方まで雷を伴う所があるでしょう。

鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で、断続的に雨や雪が降るでしょう。夕方まで雷を伴う所がある見込みです。

山口県は、高気圧に覆われて晴れとなる所もありますが、気圧の谷や寒気の影響によりおおむね曇りで、雨や雪となり雷を伴う所があるでしょう。

四国地方

香川県は、気圧の谷や寒気の影響で曇りとなる見込みです。

愛媛県は、気圧の谷や寒気の影響で概ね曇り、南予では明け方にかけて雨や雷雨となる所があるでしょう。中予や東予では昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雨や雪の降る所がある見込みです。

高知県は、気圧の谷や寒気の影響で概ね曇り、西部では明け方にかけて雨や雷雨となる所があるでしょう。中部では昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雨や雪の降る所がある見込みです。

徳島県は、気圧の谷や寒気の影響で概ね曇り、北部では昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雨や雪の降る所があるでしょう。

１４日（土）

１５日（日）

１６日（月）

１７日（火）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。