山形県河北町のアパートでビニール袋に入れられた状態の赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして先月逮捕された河北町の３９歳の女がきょう、殺人の疑いで再逮捕されました。

【写真を見る】生まれてきた赤ちゃんを自宅で殺害 無職の母親の女(39)を殺人容疑で再逮捕 2月には死体遺棄の疑いで緊急逮捕（山形・河北町）

殺人の疑いで再逮捕されたのは、河北町谷地ひな市三丁目の無職の女（３９）です。

警察によりますと、女は２０２４年９月ごろから２０２５年の５月ごろまでの間、出産したばかりの男の子を自宅で殺害した疑いが持たれています。

事件は先月２０日、女が自宅近くの交番を訪れ、「自宅で出産した直後の赤ちゃんを、ビニール袋などに入れて室内に隠した」などと話したことで発覚し、県警は先月２０日、女を死体遺棄の疑いで緊急逮捕していました。

この時、女は「赤ちゃんを殺害した」などと話していて、殺人の容疑を認めています。

■赤ちゃんは出産後に死亡

司法解剖などで赤ちゃんは出産後に死亡していたことがわかり、警察はきょう午前、女を殺人の疑いで再逮捕しました。

警察によりますと、女は自宅で１人で出産したとみられています。

赤ちゃんの遺体には目立った刺し傷や切り傷などはなく、警察は殺害に至ったいきさつや遺体を隠した理由などについて調べを進めています。