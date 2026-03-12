劇団EXILEメンバーで俳優の青柳翔が、自身のInstagramを更新。Snow Manの佐久間大介が撮影したオフショットを投稿し、ファンの注目を集めている。

【写真】佐久間大介が撮影した青柳翔／佐久間大介＆中本悠太の2ショット／佐久間がこれまでに公開した『スペシャルズ』オフショット

■青柳翔が「photo by さっくん」のオフショットを公開

青柳は、佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』（公開中）に出演。佐久間は自身のSNSで、椎名桔平や中本悠太（NCT／YUTA）ら共演者との仲の良さが伝わるオフショットを多数公開し、話題を集めていた。

今回青柳が「オフショです」と公開したのは、座りながら寝ている（？）自身の写真。ハッシュタグでは「#寝てません」と宣言しているが、黒シャツに柄ネクタイ、サスペンダーをした役衣装の青柳は姿勢を正したまま目を閉じており、眠っているように見える。2枚目は、ヘアセットが崩れないようにピンクのヘアピンでとめられている青柳の姿がなんともかわいらしい写真。しかし、こちらももふもふのブランケットを抱きかかえ、顔を埋めて目を閉じおり、やはり寝ているように見える。

「photo by さっくん」と綴られたオフショットについて、ファンからは「さっくんナイス」「佐久間くんグッジョブ」「寝てるよねｗ」「ピンクのヘアピンが可愛い」「おねむな青柳さん」「ブランケット抱っこして寝てるの可愛い」「可愛すぎる写真ありがとうございます！」「雰囲気最高のスペシャルズメンバー」「青柳翔が「さっくん」と呼ぶ世界線が来るとも思わなかった」など、早くも反響が寄せられている。

■中本悠太も佐久間大介との2ショットを公開

また、中本悠太も自身のInstagramを更新し、佐久間との2ショット（3枚）と、自身のサングラス姿を捉えたモニターの写真を公開している。

■写真：佐久間大介が公開した『スペシャルズ』オフショット