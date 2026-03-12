日経225オプション3月限（12日日中） 5万2000円プットが出来高最多948枚
12日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9957枚だった。うちプットの出来高が1万3638枚と、コールの6319枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の948枚（51円安34円）。コールの出来高トップは5万8000円の900枚（25円安3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 72500
27 1 70000
5 1 65500
1 0 1 65000
3 0 1 64000
26 0 1 63000
2 0 1 62500
24 0 1 62000
1 0 1 61750
3 0 1 61500
110 0 1 61000
6 0 1 60625
1 0 1 60500
2 -1 1 60250
2 -1 1 60125
47 -1 1 60000
1 -3 1 59875
7 -4 1 59750
3 -2 1 59625
26 -4 1 59500
3 -3 1 59375
23 -6 1 59250
6 -5 1 59125
153 -9 1 59000 4810 12
8 -22 1 58875
62 -11 1 58750
12 -13 1 58625
172 -15 1 58500 4530 1
57 -16 1 58375
25 -19 1 58250
17 -23 2 58125
900 -25 3 58000 3790 +1385 3
18 -25 3 57875
120 -32 4 57750 3250 5
10 -40 4 57625
132 -45 4 57500 3305 +1040 22
18 -50 5 57375
33 -52 5 57250
39 -60 8 57125
430 -80 8 57000 2840 +1320 13
18 -79 10 56875
48 -101 14 56750
30 -89 17 56625
321 -171 21 56500 2075 +685 6
43 -160 23 56375
205 -176 29 56250
15 -212 38 56125
540 -240 44 56000 1695 +435 59
29 -457 63 55875 1495 5
146 -297 83 55750 1890 +870 2
22 -384 46 55625
269 -370 110 55500 1520 +720 7
25 -524 126 55375
183 -435 170 55250 1085 +420 2
56 -414 181 55125 735 +125 1
579 -551 224 55000 760 +200 55
9 -451 259 54875
77 -575 360 54750 610 +120 7
3 305 54625 580 +130 5
702 -615 440 54500 475 +60 181
