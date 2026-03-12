　12日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9957枚だった。うちプットの出来高が1万3638枚と、コールの6319枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の948枚（51円安34円）。コールの出来高トップは5万8000円の900枚（25円安3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　72500　
　　27　　　　　　　 1　　70000　
　　 5　　　　　　　 1　　65500　
　　 1　　　 0　　　 1　　65000　
　　 3　　　 0　　　 1　　64000　
　　26　　　 0　　　 1　　63000　
　　 2　　　 0　　　 1　　62500　
　　24　　　 0　　　 1　　62000　
　　 1　　　 0　　　 1　　61750　
　　 3　　　 0　　　 1　　61500　
　 110　　　 0　　　 1　　61000　
　　 6　　　 0　　　 1　　60625　
　　 1　　　 0　　　 1　　60500　
　　 2　　　-1　　　 1　　60250　
　　 2　　　-1　　　 1　　60125　
　　47　　　-1　　　 1　　60000　
　　 1　　　-3　　　 1　　59875　
　　 7　　　-4　　　 1　　59750　
　　 3　　　-2　　　 1　　59625　
　　26　　　-4　　　 1　　59500　
　　 3　　　-3　　　 1　　59375　
　　23　　　-6　　　 1　　59250　
　　 6　　　-5　　　 1　　59125　
　 153　　　-9　　　 1　　59000　　4810 　　　　　　　12　
　　 8　　 -22　　　 1　　58875　
　　62　　 -11　　　 1　　58750　
　　12　　 -13　　　 1　　58625　
　 172　　 -15　　　 1　　58500　　4530 　　　　　　　 1　
　　57　　 -16　　　 1　　58375　
　　25　　 -19　　　 1　　58250　
　　17　　 -23　　　 2　　58125　
　 900　　 -25　　　 3　　58000　　3790 　 +1385　　　 3　
　　18　　 -25　　　 3　　57875　
　 120　　 -32　　　 4　　57750　　3250 　　　　　　　 5　
　　10　　 -40　　　 4　　57625　
　 132　　 -45　　　 4　　57500　　3305 　 +1040　　　22　
　　18　　 -50　　　 5　　57375　
　　33　　 -52　　　 5　　57250　
　　39　　 -60　　　 8　　57125　
　 430　　 -80　　　 8　　57000　　2840 　 +1320　　　13　
　　18　　 -79　　　10　　56875　
　　48　　-101　　　14　　56750　
　　30　　 -89　　　17　　56625　
　 321　　-171　　　21　　56500　　2075 　　+685　　　 6　
　　43　　-160　　　23　　56375　
　 205　　-176　　　29　　56250　
　　15　　-212　　　38　　56125　
　 540　　-240　　　44　　56000　　1695 　　+435　　　59　
　　29　　-457　　　63　　55875　　1495 　　　　　　　 5　
　 146　　-297　　　83　　55750　　1890 　　+870　　　 2　
　　22　　-384　　　46　　55625　
　 269　　-370　　 110　　55500　　1520 　　+720　　　 7　
　　25　　-524　　 126　　55375　
　 183　　-435　　 170　　55250　　1085 　　+420　　　 2　
　　56　　-414　　 181　　55125　　 735 　　+125　　　 1　
　 579　　-551　　 224　　55000　　 760 　　+200　　　55　
　　 9　　-451　　 259　　54875　
　　77　　-575　　 360　　54750　　 610 　　+120　　　 7　
　　 3　　　　　　 305　　54625　　 580 　　+130　　　 5　
　 702　　-615　　 440　　54500　　 475 　　 +60　　 181　