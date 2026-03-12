　12日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6025枚だった。うちプットの出来高が3489枚と、コールの2536枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の347枚（230円高1465円）。コールの出来高トップは6万円の304枚（80円安285円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　90　　　 0　　　 1　　75000　
　　10　　　-1　　　 2　　72500　
　　67　　　-2　　　 4　　70000　
　　14　　　-2　　　 6　　69000　
　　41　　　-4　　　 9　　68000　
　　98　　　-6　　　11　　67000　
　　33　　　-8　　　20　　66000　
　 161　　　-9　　　31　　65000　
　　 4　　 -28　　　35　　64500　
　　40　　 -20　　　48　　64000　
　　 6　　 -28　　　47　　63500　
　　78　　 -21　　　76　　63000　
　　 9　　 -25　　 100　　62500　
　　91　　 -26　　 119　　62000　
　　10　　 -75　　 145　　61500　
　　 3　　　　　　 153　　61375　
　　 4　　　　　　 130　　61250　
　　 4　　　　　　 158　　61125　
　 160　　 -52　　 188　　61000　
　　 2　　 -95　　 187　　60875　
　　19　　-119　　 165　　60750　
　　 7　　-106　　 160　　60625　
　　57　　-127　　 213　　60500　
　　 3　　-112　　 183　　60375　
　　 2　　-186　　 194　　60250　
　　 4　　　　　　 205　　60125　
　 304　　 -80　　 285　　60000　
　　 3　　-153　　 232　　59875　
　 103　　 -60　　 340　　59500　
　　24　　-255　　 305　　59250　
　　 1　　 -80　　 410　　59125　
　 192　　 -75　　 430　　59000　　5350 　　　　　　　 2　
　　 2　　-265　　 370　　58750　
　　19　　-135　　 480　　58500　
　　 4　　-215　　 445　　58250　
　　79　　-155　　 630　　58000　
　　22　　-205　　 585　　57875　
　　 8　　-200　　 615　　57750　
　 122　　-165　　 745　　57500　　4090 　　+865　　　 2　
　　 5　　-220　　 750　　57250　
　　 3　　-245　　 785　　57125　
　　56　　-210　　 910　　57000　
　　11　　-315　　 835　　56750　
　　 8　　-240　　1005　　56500　　3835 　 +1205　　　 1　
　　28　　-180　　1175　　56250　
　 111　　-260　　1280　　56000　　3365 　 +1015　　　 1　
　　 3　　　　　　1260　　55750　
　　 4　　-385　　1400　　55500　
　　　　　　　　　　　　　55375　　2960 　　　　　　　 1　
　　23　　-325　　1725　　55000　　2700 　　+410　　　11　
　　 4　　　　　　1600　　54750　
　　47　　-380　　1865　　54500　
　　 1　　　　　　1940　　54375　
　　46　　　　　　2000　　54250　
　　　　　　　　　　　　　54125　　2180 　　+245　　　 2　
　 204　　-305　　2230　　54000　　2100 　　+315　　　10　
　　67　　-775　　2285　　53750　　2170 　　+380　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1965 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2025 　　+325　　　12　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1970 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1975 　　+640　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1840 　　　　　　　 2　