日経225オプション4月限（12日日中） 5万2000円プットが出来高最多347枚
12日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6025枚だった。うちプットの出来高が3489枚と、コールの2536枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の347枚（230円高1465円）。コールの出来高トップは6万円の304枚（80円安285円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
90 0 1 75000
10 -1 2 72500
67 -2 4 70000
14 -2 6 69000
41 -4 9 68000
98 -6 11 67000
33 -8 20 66000
161 -9 31 65000
4 -28 35 64500
40 -20 48 64000
6 -28 47 63500
78 -21 76 63000
9 -25 100 62500
91 -26 119 62000
10 -75 145 61500
3 153 61375
4 130 61250
4 158 61125
160 -52 188 61000
2 -95 187 60875
19 -119 165 60750
7 -106 160 60625
57 -127 213 60500
3 -112 183 60375
2 -186 194 60250
4 205 60125
304 -80 285 60000
3 -153 232 59875
103 -60 340 59500
24 -255 305 59250
1 -80 410 59125
192 -75 430 59000 5350 2
2 -265 370 58750
19 -135 480 58500
4 -215 445 58250
79 -155 630 58000
22 -205 585 57875
8 -200 615 57750
122 -165 745 57500 4090 +865 2
5 -220 750 57250
3 -245 785 57125
56 -210 910 57000
11 -315 835 56750
8 -240 1005 56500 3835 +1205 1
28 -180 1175 56250
111 -260 1280 56000 3365 +1015 1
3 1260 55750
4 -385 1400 55500
55375 2960 1
23 -325 1725 55000 2700 +410 11
4 1600 54750
47 -380 1865 54500
1 1940 54375
46 2000 54250
54125 2180 +245 2
204 -305 2230 54000 2100 +315 10
67 -775 2285 53750 2170 +380 3
53625 1965 2
53500 2025 +325 12
53375 1970 1
53250 1975 +640 6
53125 1840 2
