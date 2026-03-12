日経225オプション5月限（12日日中） 5万9000円コールが出来高最多73枚
12日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は135枚だった。うちコールの出来高が91枚と、プットの44枚を上回った。コールの出来高トップは5万9000円の73枚（165円安810円）。プットの出来高トップは4万5500円の16枚（740円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 +8 25 75000
1 13 72500
2 600 59500
73 -165 810 59000
2 -345 1755 56000
11 -450 2300 55000
53500 2480 1
53000 2455 8
52750 2335 3
49000 1240 9
45500 740 16
40000 380 +90 1
38000 289 1
37000 275 1
18000 29 1
10000 8 +4 3
