　12日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は135枚だった。うちコールの出来高が91枚と、プットの44枚を上回った。コールの出来高トップは5万9000円の73枚（165円安810円）。プットの出来高トップは4万5500円の16枚（740円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　+8　　　25　　75000　
　　 1　　　　　　　13　　72500　
　　 2　　　　　　 600　　59500　
　　73　　-165　　 810　　59000　
　　 2　　-345　　1755　　56000　
　　11　　-450　　2300　　55000　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2480 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2455 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52750　　2335 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1240 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 740 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 380 　　 +90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 289 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　29 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 8 　　　+4　　　 3　


株探ニュース