Ｒｉｄｇｅ－ｉ <5572> [東証Ｇ] が3月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比16.8％減の1.6億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の2.6億円→3.4億円(前期は2.9億円)に30.2％上方修正し、一転して19.0％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の1.7億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比1.9％減の1億円となったが、売上営業利益率は前年同期の13.9％→17.1％に上昇した。



株探ニュース

