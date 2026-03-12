ヨシックスホールディングス <3221> [東証Ｐ] が3月12日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の28円→30円(前期は28円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、将来の事業展開に備えた財務体質の強化を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針としております。 つきましては、2025年５月９日公表の１株あたり普通配当14円に配当２円を加え、１株当たり16.00円と上方修正いたします。この結果、１株あたりの年間配当予想は１株あたり30.00円となります。

