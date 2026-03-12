フジ小澤陽子アナ、退社発表に反響 『脱力タイムズ』復帰を望む声「退社前にぜひまたマジックで戻ってきて欲しい」
フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が12日、自身のインスタグラムを更新し、6月をもって同局を退社することを報告。この一報にXには、小澤アナがかつて出演していたレギュラー番組への復帰を望む声が多数上がっている。
【写真】貴重なショットを添え退社を報告した小澤陽子アナ
小澤アナは「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と発表。周囲の人たちへの感謝をつづりながら、今後については「11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したい」と伝えた。
この報道にXには、かつて小澤アナが“キャスター”として出演していた『全力！脱力タイムズ』（毎週金曜 後11：00）を卒業した際、マジシャンに消されたことを持ち出したコメントが多数。「脱力タイムズでマジシャンに消されてから、もう二度と戻らないということですね。残念。最後の最後に戻ってきたりしないかなー」「脱力タイムズのイリュージョン回で、「小澤アナが消えた！」と消失マジックを披露したあとそのまま番組卒業したんだよな」「退社前にぜひまたマジックで戻ってきて欲しい」「もう一度脱力タイムズに戻ってきてくれぇええ！」「小澤陽子アナには退社前にもう一度全力！脱力タイムズに出演して手品でどこかで消えてしまった流れの回収をしてほしい」などの声が寄せられている。
小澤アナは、1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業。2015年、フジテレビに入社。ニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』をはじめ、『みんなのKEIBA』、ニュース番組『Live News it! フィールドキャスター』などを担当。22年11月に結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産している。
