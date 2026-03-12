松村沙友理、出産の様子をYouTubeで公開 「緊急帝王切開の可能性も」壮絶な出産明かす
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子出産の様子を動画で公開した。
【動画】「緊急帝王切開の可能性も」出産の様子を公開した松村沙友理
この日自身のインスタで第1子の誕生を報告した松村。YouTubeでは「【出産の記録】赤ちゃんに会えた日」と題し、出産の記録を収めた動画をアップした。
無痛分娩での出産を選択した松村。「予定日の何日か前 生理痛のような痛みを感じていたのですが動けるレベルだったので前駆陣痛かな？と思って過ごしていました」「どんどんと痛みが強くなってきて陣痛カウンターで間隔を測ってみる事に。間隔を測っていると痛みが強くなってきてどんどんとじっとしていられない程の痛みに変わっていきました」「その後、どんどんと痛みが強くなり（間隔は10分ごと）病院に電話しようかと悩んでいる時にプチンと膜が弾けるのを感じ、破水」と病院へ行くまでの様子を文面で説明した。
姉が撮影したという分娩室での動画には、激しい陣痛の痛みに耐える様子や、無痛分娩の麻酔をする姿が収められている。
麻酔後、4時間ほどいきみ続けたという。しかし、赤ちゃんが松村の骨に引っ掛かり、動けず苦しい状況に。「私も疲れてきていてこのまま進まなければ緊急帝王切開の可能性もあると…」と壮絶な出産だったことを明かした。その後、先生が赤ちゃんを引っ張る出産方法に変え、無事元気な子が誕生した。
松村は「会陰裂傷したくないとか痛いのは嫌だと思っていたけど この時は赤ちゃんが苦しくない様にすぐに出してあげないとという気持ちでいっぱいで 自分はどうなってもいい!!の想いで人生で一番力を込めました」と振り返り、最後は産まれたばかりのわが子を抱いて「生まれまちた〜」と笑顔を見せた。
コメント欄には「無事出産おめでとうございます」「母子共に健康で何よりです」「あのまちゅが出産かー感慨深い」「推しが母になる瞬間を見れて尊い…」「元トップアイドルの出産シーン見れる時代、改めてすごいな」「これから出産を控えてるのでこの動画に勇気付けられました！」と、感動と労いの声が多く寄せられている。
