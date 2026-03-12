モスバーガー『テリヤキバーガー』をリニューアル ソースをはっきりとした甘さ→優しい甘さに調整
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、18日から定番商品『テリヤキバーガー』をリニューアルする。また、リニューアルに合わせて半熟風たまごを使用した『とろったまベーコン テリヤキバーガー』（数量限定、なくなり次第終了）と『チーズベーコン テリヤキバーガー』（期間限定：5月中旬まで）を同日から新発売する。
【写真】ボリュームたっぷり！『とろったまベーコン テリヤキバーガー』
同店は、『テリヤキバーガー』を日本のハンバーガーチェーンで初めて発売した。同商品は1973年5月の発売以降、50年以上にわたって愛される同時に、時代に合わせた味わいにアップデートを行ってきた。
4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さの種類に注目し、上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とりんごペーストを使用することで優しい甘さになるように調整。そして、当チェーンの「テリヤキバーガー」最大の特徴である、味噌と醤油のバランスを見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げた。また、今回のリニューアルに伴い、『ダブルテリヤキバーガー』と『ソイテリヤキバーガー』も同時にリニューアルする。
また、リニューアルした『テリヤキバーガー』をより多くの人に味わってもらいたいという思いから、2種類のバリエーション商品も同時に発売。『とろったまベーコン テリヤキバーガー』は、“テリヤキ”に半熟風たまごとベーコンを合わせた食べ応え満点の一品。一方の『チーズベーコン テリヤキバーガー』は、チーズのコクとベーコンのくん製の香りを感じられる味わいに仕上げた。どちらも春に旬を迎えるレタスをたっぷりと使用し、みずみずしい食感とテリヤキソースのコクがマッチした、この季節ならではのハンバーガーとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
『テリヤキバーガー』470円
ジューシーなパティに醤油と味噌（赤味噌、白味噌）がベースのテリヤキソースを絡め、シャキシャキのレタスとハーフマヨネーズタイプを合わせた。1972年の創業時より、日本人の味覚に合うハンバーガーを作りたいという思いから試行錯誤を重ねた末、和の食材である醤油と味噌を使ったオリジナルテリヤキソースを開発している。
リニューアルしたテリヤキソースは、甘さの種類に注目し、三温糖とりんごペーストで優しい甘さを感じられるように変更。さらに、醤油と味噌のバランスも調整したほか、醤油もろみやカツオの風味を加えることでコクと旨みの詰まったキレのあるソースに仕立てた。160円を追加でパティをダブルに、20円追加でソイパティに変更可能。
『とろったまベーコン テリヤキバーガー』590円※数量限定
シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、厚切りベーコンと半熟風たまごを合わせた。食べ応えのある厚みにカットしたオリジナルのベーコンは、スモークチップのくん製で香りづけをし、店舗でジューシーに焼き上げており、ボリューム満点でぜいたくな一品。160円を追加でパティをダブルに変更可能。
『チーズベーコン テリヤキバーガー』590円※期間限定
シャキシャキのレタスに、リニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティを乗せ、チーズと厚切りのベーコンを合わせた。くんせいの香りが効いたオリジナルのベーコンに、コクのあるテリヤキソースとまろやかなチーズが絶妙にマッチした、食欲をそそるハンバーガー。160円を追加でパティをダブルに変更可能。
