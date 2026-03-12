12日（木）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の長野GaRonsは、2025-26シーズンをもってアウトサイドヒッターの川角純平（25）が退団することを発表した。チーム公式サイトが伝えている。

川角は大東文化大学を卒業後、2023年に長野GRに入団。ケガに苦しむも、チームの一員としてクラブの勝利に貢献してきた。今季はここまで11試合に出場し、37得点をあげている。

退団にあたり川角はクラブを通じてコメントを発表している。

「今シーズンをもちまして、長野ガロンズを退団することを決断いたしました。入団後も怪我に悩まされ、4度の手術も経験しましたが、チームメイトやスタッフ、そして応援してくださった皆さまのおかげで、ここまで続けることができました。この3年間は、私にとってかけがえのない時間であり、大きな財産です。今後は地元に戻り、バレーボールを続けながら、次世代の子どもたちにその魅力を伝えていけるよう努めてまいります。これまで支えてくださったすべての皆さまに心より感謝申し上げます。そして、これからも長野ガロンズへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。3年間、本当にありがとうございました」