3月12日までに、タレントで歌手のあのがXを更新。自撮りショットを披露し、その姿が話題となっている。

あのは、文字は何もつづらず4枚の写真を掲載。うち3枚は、自撮りショットをアップしていた。

「写真に写っていたあのちゃんは、少しうつむき加減で、長く伸びた前髪を強調するような姿でした。肌はすっぴんのような透明感があり、ナチュラルな印象で、貴重なプライベートショットの公開となりました」（芸能プロ関係者）

自然体な姿を見せた、あの。ふだんとはまた違った、クールな面持ちもあるショットに、ファンも釘づけとなった。Xのコメントには、イメージの違う彼女へ驚きの声が集まった。

《若い頃の堀北真希かと思った》

《美しすぎて目飛び出た》

《めっちゃかっこ良すぎる!めちゃイケメン》

2017年に芸能界を引退した、女優の堀北真希を彷彿とさせるビジュアルに絶賛のコメントが寄せられた。

あのの素顔はこれまでにも話題になったことがあると、前出の芸能プロ関係者が語る。

「あのさんは2024年5月、YouTubeチャンネルでスキンケア動画を公開しています。化粧を落として完全なすっぴん姿を披露しましたが、きれいすぎると話題になりました。透明感のある肌にファンも衝撃を受け、絶賛の声があふれました」

それから約2年、いまもなおその肌質をキープしているようだが、それもたいへんなほど、最近は多忙を極めると、前出の芸能プロ関係者は語る。

「数々のバラエティ番組に出演する中、2020年には『あのちゃんねる』、2023年には『あのちゃんの電電電波♪』（ともにテレビ朝日系）がスタートした超売れっ子です。2024年には年間250本以上ものテレビ出演をして、出演本数6位となり、テレビで見ない日はないと言っても過言ではない存在です。

さらに3月7日には、ライブツアー『ano HALL TOUR 2026 DUAL DINER』の追加公演が決定するなど、歌手活動も勢いが増しています」

まだまだあのの躍進は止まらなそうだ。