9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と坂口智隆氏が、楽天のドラフト1位・藤原聡大（花園大）について言及した。

笘篠氏は「キャンプ、練習試合を沖縄で見させてもらいましたけど、三木監督がその時には、引っかかった時のボールはすごいですよ、と。引っかかったり、ちょっと抜けたり、波がまだまだ荒いので安定してくるかどうかというところを、見られていたと思う。安定して、しっかり指に引っかかったスピンの効いたストレート、キレのあるスライダー」と評価し、「こうなってくると、そのまま行けばローテーションで、それこそ新人王候補にあげてもいいピッチャーに加わってきますよ。三木監督もその辺りは見ていますから」と期待を寄せた。

坂口氏も「（ポテンシャルが）高いですよね。スライダー１つとってもすごい曲がりしていますから、すごいですよね」と賛辞。

藤原はここまでオープン戦に3試合・9回を投げ、8奪三振、防御率0.00の成績を残している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』