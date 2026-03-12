Ｊ１浦和は１２日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節の東京Ｖ戦（１４日、ＭＵＦＧ国立）を前にオンラインで取材に応じた。

マチェイ・スコルジャ監督はこれまでの５試合（３勝１敗、１ＰＫ負け）を「非常に興味深いスタートを切ることができた。今後に希望が持てるものだった。我々が新たなことを試みている、さらに昨年と同じ難しいアウェー３連戦でのスタートだったことを考えると、良かったと思う」と振り返った。

攻守の面では「守備も良くなっているし、攻撃はアウェー試合を含め毎試合で得点をすることができている。最も満足を感じているのは、メンタル面と、プレー強度のところ。短いシーズンだが、ここからいかにあらゆる側面も発展させながら、進められるかが大事」と手応えを感じながら、今後につなげていく構えだ。

次戦の東京Ｖは開幕から３連勝し、一時は首位に浮上していた。スコルジャ監督も「非常に良いスタートが切れている」とその勢いに強い印象を持つ。さらに、東京Ｖは開幕戦以外、得点は全て後半にしていることを踏まえ「高い強度を最後まで保つことができるチーム。後半の方がより危険なチーム」と警戒心を抱いた。

浦和はこれまで４バックの相手と戦っていた中で、東京Ｖは３バックのチームだ。「プレスのかけ方も今までと違った形で行く必要もある。ここ最近の試合で見せた高い強度で行うことができれば、いい形で発揮できると思う」と新たな戦術で勝利を目指す。