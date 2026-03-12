Photo: シラクマ

2024年12月5日の記事を編集して再掲載しています。

ホットコーヒーが美味しい季節。

お店で飲んで気に入ったコーヒーの豆を買ったのに、自分で抽出するとどうも味が違うということってよくありますよね。

使用するグラインダーやドリッパー、お湯の温度など要因は様々ありますが、意外と見落とされがちなのが「お湯の注ぎ方」。こればかりは練習するしかない……ものだったのですが、簡単に解決できるアイテムが登場しました。

ハンドドリップをアシストするアイテム

HARIO（ハリオ）の「V60 Drip-Assist」は、誰でも簡単に「プロのバリスタがコーヒーを抽出する工程」を再現できるアイテム。

内側と外側にサイズの違う穴が開いていて、ここのお湯を注ぐことでシャワー状になったお湯がコーヒー粉へと落ちていく仕組みになっています。

1〜4杯用のV60ドリッパーにペーパーフィルターとコーヒー粉をセットして、V60 Drip-Assistを重ねるように置いたら準備完了。

蒸らしは真ん中の穴、その後の注ぎは外側の穴にするだけで美味しいコーヒーを楽しめちゃいます。お湯を「のの字」する必要もなく、ただ注ぐだけです。

ハンドドリップって、お湯の注ぎ方一つで味にブレが出てしまうので、そこをシンプルにできるというのは本当に凄いアイデアだな〜と思います。

個人的におすすめのレシピは、コーヒー豆18gに対してお湯300ml。

はじめに60mlのお湯を真ん中に注いで蒸らし、40秒経ったところで残りのお湯を外側に注いでいきます。

1分30秒くらいで注ぎ切るペースでお湯を入れるとグッド。2分30秒ほどでコーヒーが落ち切り、浅煎りでも深煎りでもフレーバーのクッキリとしたコーヒーが出来上がります。

正直コレがあれば、あとは良いコーヒー豆とタイマー付きのスケールがあれば十分。

自分でお湯をコントロールする楽しさは減りますが、手持ちのコーヒー豆のポテンシャルを知るという意味では、玄人も含めて一家に一台あっていいアイテムだと思いますよ。

