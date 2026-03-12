話題の「990円トップス」はこう着て！【GU】今すぐ真似したい「今っぽレイヤードコーデ」

発売後に話題となるアイテムも多い【GU（ジーユー）】。今季の注目は、プチプラの新作シアーTシャツです。特におすすめなのが、2枚を組み合わせる今っぽいレイヤードスタイル。ここでは、ショップスタッフの着こなしを参考に、おすすめの配色やおしゃれな重ね方のテクニックを紹介します。

ブラウン × ブルーでトレンドコーデに

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）

ナチュラルな透け具合と、柔らかそうな風合いが春にぴったりなシアーTシャツ。シンプルなデザインなので、2枚を重ねても重たく見えないのが嬉しいポイントです。ダークブラウンからブルーをチラ見せするトレンドの配色なら、シンプルなデニムスタイルも一気に今っぽい表情に。2枚重ねても2,000円以下で収まる、コスパの良さも魅力です。

レッドのチラ見せで映えるスタイリングに

シアートップスのレイヤードは、大胆な差し色をきかせた着こなしもおすすめ。グレーのインナーとしてレッドを仕込めば、ちらっと見えるレッドがコーデのアクセントになります。ベーシックなトップスでも、色の組み合わせ次第でぐっとおしゃれ度がアップ。日によって色を変えれば、レイヤードスタイルの幅も広がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M