母の「良かれと思って」が苦しい、、、私が母のLINEブロックしたら、半年後 →『一通の手紙』が届いて
人は誰しも「あなたのため」という言葉に弱いものです。家族から向けられる善意なら、なおさら無下にはできませんよね。でも、その優しさが重荷になる瞬間もあるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。
善意という名の見えない鎖
母は、昔から私の選択すべてに口を出す人でした。
結婚して一児の母となった今も、帰省のたびに「またそんな地味な服を着て！ もっと明るい色を着なさいよ」「離乳食は手作りじゃないの？」と、遠慮のない言葉が飛んできます。
母にとっては、きっと100％の善意なのでしょう。
でも私は常に自分を否定されている気がして、「正解」の押し付けに感じられるのです。
いつしか実家へ向かう足取りは重くなり、真綿で首を絞められるような息苦しさを抱えるようになりました。
限界を越えたひと言
ある日、育児で疲弊していた私に、母は言いました。
「母親ならもっとしっかりしないとダメよ」
その瞬間、何かがぷつんと切れてしまいました。
私は「もう限界……私はお母さんとは違う人間なの！」と告げ、そのまま母のLINEをブロック。
最初の数週間は、親不孝をしている罪悪感でいっぱいでした。
でも次第に、心が軽くなっていくのを感じたのです。
母の顔色を気にせず選ぶ服、自分のペースで進める育児。
私はずっと「母がどう思うか」を基準に生きていたのだと気づきました。
完全に母から離れ、「私は私でいい」──そう思えたのは初めてでした。