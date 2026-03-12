コラボ第3弾！「ちいかわ×Zoff」 ハチワレ、うさぎ、モモンガたちの新作コレクション発売
メガネブランド「Zoff」が、「ちいかわ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜ちいかわ」の第3弾を、3月20日（金）から全国の店舗（アウトレット除く）と公式オンラインストアなどで発売する。現在、公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。
今回はちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうのエピソードをモチーフにしたプレミアムモデルや、ベーシックデザインの「COOLモデル」、子どもにもかけやすいXSサイズの「HAPPYモデル」など全7種のアイウェアがラインアップする。さらにダイカットクロスやスタンドケースなどの雑貨も販売する。
小ぶりなボストンシェイプのメガネ「ちいかわモデル」（1万2200円）はピンクカラーで、討伐で使う「さすまた」をモチーフにしたフレームや、キャラクターのシルエットパーツ、雲とちいかわをレーザー彫りで表現したデザインが楽しめる。
ブルーの「ハチワレモデル」（1万2200円）は、ちいかわの思い出が詰まった「ほめられリボン」をモチーフにしたフレームで、特徴的な“ワレ”の部分やリボンの曲線をメタルデザインで表現している。
イエローの「うさぎモデル」（1万2200円）は、武器として使う討伐棒をモチーフにしたウェリントン型フレームで、テンプル部分には手書きマークなどが付いている。パープルの「モモンガモデル」（1万2200円）はボストンシェイプで、テンプルエンドにモモンガの手がデザインされている。
「くりまんじゅうモデル」（1万2200円）は、ブラウンのグラデーションカラーが特徴のラウンド型フレームで、シルエットやおちょこをレーザー彫りで表現している。
軽量素材でかけやすいベーシックモデルも登場。「COOLモデル」（7700円）は、サングラス姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎをあしらったデザインになっている。
子どもから大人まで幅広い年代が使いやすい「HAPPYモデル」（7700円）はXSサイズで、メガネ姿のキャラクターが描かれたプリント柄で登場する。
メガネには、限定デザインのオリジナルケースとメガネ拭きが付属。型押しデザインのケースと、テーマアートを使用した総柄クロスになっている。
「Zoff｜ちいかわ」コレクション第3弾は、3月20日（金）から全国のZoff店舗（アウトレット除く）と公式オンラインストアなどで発売。3月10日（火）から公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。価格は税込み。
(C)nagano