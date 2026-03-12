メガネブランド「Zoff」が、「ちいかわ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜ちいかわ」の第3弾を、3月20日（金）から全国の店舗（アウトレット除く）と公式オンラインストアなどで発売する。現在、公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。

今回はちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうのエピソードをモチーフにしたプレミアムモデルや、ベーシックデザインの「COOLモデル」、子どもにもかけやすいXSサイズの「HAPPYモデル」など全7種のアイウェアがラインアップする。さらにダイカットクロスやスタンドケースなどの雑貨も販売する。

小ぶりなボストンシェイプのメガネ「ちいかわモデル」（1万2200円）はピンクカラーで、討伐で使う「さすまた」をモチーフにしたフレームや、キャラクターのシルエットパーツ、雲とちいかわをレーザー彫りで表現したデザインが楽しめる。

ちいかわモデル メガネ ZA261002_20A1 （1万2200円 セットレンズ代込） (C)nagano

ちいかわモデル ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-CK（900円） (C)nagano

ブルーの「ハチワレモデル」（1万2200円）は、ちいかわの思い出が詰まった「ほめられリボン」をモチーフにしたフレームで、特徴的な“ワレ”の部分やリボンの曲線をメタルデザインで表現している。

ハチワレモデル メガネ ZA261002_20A1 （1万2200円 セットレンズ代込） (C)nagano

ハチワレモデル ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-CK（900円） (C)nagano

イエローの「うさぎモデル」（1万2200円）は、武器として使う討伐棒をモチーフにしたウェリントン型フレームで、テンプル部分には手書きマークなどが付いている。パープルの「モモンガモデル」（1万2200円）はボストンシェイプで、テンプルエンドにモモンガの手がデザインされている。

うさぎモデル メガネ ZA261002_20A1 （1万2200円 セットレンズ代込） (C)nagano

うさぎモデル ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-CK（900円） (C)nagano

モモンガモデル メガネ ZA261002_20A1 （1万2200円 セットレンズ代込） (C)nagano

モモンガモデル ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-CK（900円） (C)nagano

「くりまんじゅうモデル」（1万2200円）は、ブラウンのグラデーションカラーが特徴のラウンド型フレームで、シルエットやおちょこをレーザー彫りで表現している。

くりまんじゅうモデル メガネ ZA261002_20A1 （1万2200円 セットレンズ代込） (C)nagano

くりまんじゅうモデル ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-CK（900円） (C)nagano

くりまんじゅうモデル スタンドケース CK3-STANDCASE-CK（2000円） (C)nagano

軽量素材でかけやすいベーシックモデルも登場。「COOLモデル」（7700円）は、サングラス姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎをあしらったデザインになっている。

COOLモデル メガネ ZC261002_14E1 （7700円 セットレンズ代込） (C)nagano

子どもから大人まで幅広い年代が使いやすい「HAPPYモデル」（7700円）はXSサイズで、メガネ姿のキャラクターが描かれたプリント柄で登場する。

HAPPYモデル メガネ ZC261002_14E1 （7700円 セットレンズ代込） (C)nagano

メガネには、限定デザインのオリジナルケースとメガネ拭きが付属。型押しデザインのケースと、テーマアートを使用した総柄クロスになっている。

付属品（オリジナルケース・メガネ拭き） (C)nagano

「Zoff｜ちいかわ」コレクション第3弾は、3月20日（金）から全国のZoff店舗（アウトレット除く）と公式オンラインストアなどで発売。3月10日（火）から公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。価格は税込み。



