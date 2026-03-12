松村沙友理「ママりんごになりました」出産を生報告 子どもは将来有望「アイドルの素質があるかも！」
松村沙友理が12日、都内にて行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に出席。出産後初の公の場となり、「ママりんごになりました！」と“松村節”を交えて報告した。
【写真】巨大からあげ棒を持って登場した松村沙友理
からあげ棒や「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなど、セブン‐イレブンの人気商品を模したグッズが当たる“Happyくじ『セブン‐イレブン』”が、明日3月13日より全国のセブン‐イレブンにて発売される。
それを記念し「今もっともHappyなゲスト」として呼び込まれた松村は、つい先日に第一子を出産したばかり。MCから「出産おめでとうございます！」と祝福されると、「ありがとうございます！ さゆりんご、“ママりんご”になりました〜！」と満面の笑みで報告。母親になったが“松村節”は変わらずで、「皆さんにHAPPYをお届けします！ きゅるん♪」とあいさつした。
そんな松村は乃木坂46時代、ユニット「からあげ姉妹」でも活動するなど、大のからあげ好きを公言。この日は今回のくじの特賞「BIG！ぬいぐるみ からあげ棒」を持って登場したのだが、「本当にめっちゃかわいいですね！ クオリティが高くて、お腹が空いてきちゃう」と再現度の高さに驚いた。自身のYouTubeチャンネルにて大食い動画を上げるなど、腹ペコキャラでも知られる松村。「こんな大きいのが食べられたら幸せですよね。このサイズも余裕です！ 100本食べられます！」と豪語した。
“HAPPYくじ”にちなんで「最近の特にHAPPYな出来事」を聞かれると、やはり生まれたばかりの子どもについて話が及び「うちの子、すごい笑ってくれるんですよ。ニコニコちゃんで、こんなに赤ちゃんって笑ってくれるんだと、日々HAPPYを感じています」とかわいくて仕方がないよう。
「話しかけたらニコニコに笑ってくれて、私がテレビを見てひとりで笑っていたら、一緒に笑ってくれるんですよ。本当に毎日HAPPYです！」というエピソードも明かし、あまりにも幸せを届けてくれるとして「この子はもしかしたら、アイドルの素質があるのかもしれない！」と将来有望な我が子の成長を楽しみにしているとも語っていた。
