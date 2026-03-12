60歳以上の人たちの日本画や洋画など美術作品の力作を集めたオールドパワー文化展が3月12日に高知市で開幕しました。



シニア世代の生きがいを高めることを目的に開かれている高知県オールドパワー文化展。



会場の高知県立美術館には洋画や日本画、彫刻など6部門に審査員の作品を含めて398点が展示されています。

初日の12日は出品した人など多くの人が訪れ力作の数々をじっくりと鑑賞していました。





ずらりと並んだ踊り子に、先頭には地方車。高知の夏を盛り上げる「よさこい祭り」の1シーンを切り取った『たんぽぽ大津踊子隊』は、宅老所「たんぽぽ大津」の70代から90代の利用者たちが作った作品で、たんぽぽ大津としてはオールドパワー文化展初出展です。高知市大津にある宅老所「たんぽぽ大津」ではこれまで1人1人が作った作品を別の作品展に出展してきましたが、利用者全員で1つの作品を作りオールドパワー文化展に出してみようと橋本幸枝所長が利用者に呼びかけました。たんぽぽ大津では各曜日ごとに70代から90代までの約30人が利用。それぞれが宅老所を訪れたタイミングで作業を進めました。利用者は2025年5月頃から段ボールや折り紙など身近にあるものを切り貼りする細かい作業を続け作品づくりに取り組んできました。参加した利用者の中で最高齢は96歳の女性。和気あいあいと作業を進め、作品が仕上がりました。初出展となったたんぽぽ大津の作品は見事特選に輝き、訪れた人たちは細かい作業で仕上げられた作品を見入っていました。高知県内のシニア世代の力作が並ぶオールドパワー文化展は3月17日まで県立美術館で開かれています。