『じっくり聞いタロウ』『あちこちオードリー』枠変更へ いずれも深夜帯に「ポジティブな変更」
テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開き、『じっくり聞いタロウ スター近況（秘）報告』『あちこちオードリー』の枠を変更することを伝えた。
『じっくり』は毎週木曜深夜12時から毎週日曜深夜2時20分に、『あちこち』は毎週水曜午後11時06分から毎週火曜深夜0時半に変更する。
工藤仁巳コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長は『あちこち』の変更について「認知度も高い。配信でもよく再生されている。少し枠が深夜帯の枠になるが、この番組を知ってもらっている方は多いので、深夜でしっかりより若者に見ていただく趣旨」と説明した。
『じっくり』については「とがった内容をやっているが、タイトルも変えながら続いてきて、認知も高くて再生数も伸びている。配信で伸ばしていけるコンテンツと思っているので、枠を変えましたけどもポジティブな変更です」と述べた。
