歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムストーリーズを更新。深刻な花粉症の症状と、それに伴うパフォーマンスへの苦悩を明かしました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「きっと全部花粉のせいだ」 花粉症の悪化でリハに苦戦 「表情が見えない」とマスク着用を断念「鼻の穴ティッシュがん詰め」を宣言





浜崎さんは、帽子とマスク姿で愛犬に寄り添う写真を投稿し、「花粉でもうメイクはできまへん」「今日は早よ寝たひ」と切実な胸中を吐露。連日のリハーサルが続く中、「二週目水曜みんなよく乗り越えてくれた」と周囲を労いました。







続いての投稿で、リハーサル中の葛藤についても触れ、「今日はうまくいかなくて途中からまずいと焦って前行ったり後ろ行ったり図面と睨めっこしたりしたけど全空振り 落ち込みながら帰って来てまた落ち込んでるとゆー」と、思うように進まなかった練習に落ち込む様子を見せました。







その原因について浜崎さんは「きっと全部花粉のせいだ もうマスクは諦めよう」と投稿しました。グレーのジャージに黒いキャップ、白いマスクを着用した浜崎さんの表情からは、疲労感が窺えます。







浜崎さんは、「花粉にひよってマスクしてたけど、言葉がハッキリ行き渡らないし表情も見えないしで 結果スタジオ全体の空気をひとつにまとめきれなかったのかなー」と分析。プロとしてのこだわりから「明日からは鼻の穴ティッシュがん詰めスタイルに変えるわ（それはそれで空気大丈夫かよ）」とユーモアを交えて宣言しました。







さらに浜崎さんは、花粉症による別の症状についても言及しました。「ちなみに髪が顔につくのもめっちゃ痒く、まぶた削りとれるぐらいかいちゃうから、最近外ではキャップマスト、帰宅したら息子達や犬達と走り回っても身軽なドゥーラグに変えてるw」と説明し、対策として「本気の黒いドゥーラグね 寝ても取れないし、朝起きてすぐの学校の送り準備や犬達のお世話にも髪が邪魔にならず、料理の匂いもつかないからまじオススメ !」と、実用性を強調しています。

【担当：芸能情報ステーション】