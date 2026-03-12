竹内涼真、愛犬にキス＆寄り添う“オフ感満載”プライベートショット公開「可愛いいいい」「激イケメン」「ラブラブ」
俳優の竹内涼真（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との仲むつまじいプライベートショットを公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】「可愛いしカッコ良いしたまらん」愛犬にキス＆寄り添う私服ショットを公開した竹内涼真
竹内は、ハートの絵文字を添えて、愛犬と過ごす自然体な写真を複数枚アップ。公開されたカットでは、カフェのような空間で愛犬を膝の上にのせて優しく抱き寄せたり、頬にキスをしたりする姿が収められている。
サングラス姿で愛犬を見つめるカットや、じゃれ合うような様子もあり、竹内の“溺愛ぶり”が伝わる内容となっていた。愛犬はリラックスした表情を見せており、竹内の腕の中で安心しきった様子。あたたかな光に包まれた写真の数々からは、穏やかな時間を一緒に過ごしていることがうかがえる。
コメント欄には「可愛いいいい」「激イケメン」「お久しぶりのねっちゃん」「ラブラブだね」「音楽も写真も素敵」「可愛いしカッコ良いしたまらん」などの声が寄せられ、竹内と愛犬のほほ笑ましいショットに癒やされるファンが続出していた。
