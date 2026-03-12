¡Ú ¹â¶¶¥æ¥¦ ¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÈþµÓÈäÏª¡¡à¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°á¤Ê6ºÐÄ¹ÃË¤ÎÊñÍÆÎÏ¤Ëà¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤á
¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÇÍÌ¾¤ÊµÈÂ¼¤µ¤ó¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â¥´¥ë¥Õ¤¬¼ñÌ£¡£à»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ëÉÑÅÙ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯¹¥¤á¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤µ¤ì¾Ð´é¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢ËþÂµ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ÏÌ¤·Ð¸³¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¡£àÊì¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥´¥ë¥Õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤Ç¤¹á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤è¤ê¥´¥ë¥ÕÎò¤ÎÄ¹¤¤µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏàÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤â¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢²¿ÅÙ¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø¤Î¥´¥ë¥ÕÎ¹¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖAMAZINGCRE(¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¡¼)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤ÎÊñÍÆÎÏ¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×²óÅú¡£à3ºÐ¤Î¼¡ÃË¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯¥°¥º¥Ã¤Æµã¤¤¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤â¤¦¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Äá¤ÈÍÄ»ù¤ò»Ò¤Ë»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÅÇÏª¡£à(»ä¤Ï)¡Ö¤â¤¦µã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¹Ô¤¯¤è¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß6ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬¼¡ÃË¤ÎÌ¾Á°¤òÍ¥¤·¤¯¸Æ¤ó¤Ç¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤Ã¤Æá¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
à¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¿¤é¥³¥Á¥ç¥³¥Á¥ç¤¹¤ë¤è¡©¥³¥Á¥ç¥³¥Á¥ç¡Äµã¤»ß¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹á¤È¡¢Ä¹ÃË¤ÎÊñÍÆÎÏ¤Ë´¶Éþ¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ïà¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖOh!Amazing!¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤âà¤¹¤´¤¤¤Íá¤È¶Ã¤¡¢à²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«á¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAZINGCRE(¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¡¼)¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¹âµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦76Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤ËÆüËÜÂè1¹æÅ¹¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
