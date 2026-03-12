¥ß¥º¥Î³¤³°Çä¾åÈæÎ¨50¡ó¤Ø¡¡¼ÒÄ¹¤¬¹Ö±é¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤´¤È¤ËÅê»ñ
¡¡¥ß¥º¥Î¤Î¿åÌîÌÀ¿Í¼ÒÄ¹¤Ï12Æü¡¢Âçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿´ØÀ¾¥×¥ì¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ¹ç¤Ç³¤³°»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î´ü¤Î³¤³°¤ÎÇä¾åÈæÎ¨¤Ï39¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁá¤¤»þÅÀ¤Ç50¡ó¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤´¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿åÌî»á¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢²¤½£¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î»Ô¾ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹¥Ä´¤À¤È»ØÅ¦¡£¥·¥§¥¢¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡Ö²¿¤ËÅê»ñ¤·¡¢²¿¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµá¤á¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÏ¢ÇÆ¤ò¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£