東京での開催は「もはや必然」　WBC公式が込めた“感謝”に「本当に魔法のような時間だった！」「何もかもが凄すぎた！」【WBC】

WBC公式Xが東京への感謝を投稿した(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベスト8が出揃い、日本はマイアミで行われる現地時間3月14日の準々決勝でベネズエラと対戦することが決まった。

日本は東京ドームでの1次ラウンドで4連勝を飾ったが、多くの観客がスタンドで熱い声援を送った。WBCの公式Xは、そんな日本のファンに向けてメッセージを投稿した。

同公式Xは「あの熱気、ファンの皆さん、そして溢れるほどの愛。東京、最高に楽しかった！」と、感謝の思いを綴っている。

この投稿には「今のWBCにとって、東京での開催を固定することはもはや必然といえるだろう」「東京ドームをWBCの舞台の一つにしてくれて感謝しています！最高の会場です」「いつか東京で野球を観に行きたくなっちゃったな！」「東京、本当に魔法のような時間だった！ 観客の盛り上がりも熱量も、何もかもが凄すぎた！」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]