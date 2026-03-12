プロ野球・ロッテのドラフト2位ルーキー毛利海大投手が、13日の西武戦に先発登板。これが本拠地デビューとなる中、意気込みを語りました。

オープン戦ではここまで2試合に登板。2月23日の中日戦では2ランHRを浴びるなど2回2失点となりました。それでも3月5日の楽天戦では先発登板し、3回を投げ、被安打1、無失点の好投。ロッテはここまでのオープン戦9試合で1勝のみしかあげられていませんが、毛利投手がこの試合で初勝利をあげています。

本拠地で迎える初のマウンド。毛利投手は「ちょっとずつイニングが長くなっている中で順調に来ているかなと思います」としながら、「ストライクを先行しながら、攻めていきたいです。前回は右のインコースをちょっと引っ掛けていたので、そこを修正して、色々と考えながらやっていきたいと思います。あと、ランナーを背負ってからのピッチングが、まだちょっと不安定かなと感じています。今回はそこを詰めてやっていきたいです」と課題も含めて意気込みを語りました。