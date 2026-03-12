朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアル テリヤキバーガーを“モーニング仕様”にしたバーガーが新登場
モスバーガーを展開するモスフードサービスでは、18日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、オープンから午前10時30分までの朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルし、『朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』や『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』を新発売する。また、本リニューアルに合わせ、「ワンコイン＝ 500円」クーポンや非売品の「MOSオリジナル ジャンパー」が当たるプレゼント企画など、朝の時間をより楽しく彩るキャンペーンを同時開催する。
【写真】朝からしっかり食べられる『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』
近年のワークスタイルの多様化に伴い、時差出勤やリモートワークといった柔軟な働き方が定着している。これに伴い、朝の時間を有効に活用するライフスタイルが広がりを見せており、飲食店で朝食をとるという選択肢も増えている。実際に外食業界における朝食市場規模は、2020年以降5年連続で増加しており、2025年には5347億円へと拡大。
こうした市場環境を受けて、モスバーガーでは“朝外食”強化のため、朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアルし、商品ラインアップを拡充。当チェーンが元祖のテリヤキバーガーをモーニング仕様にアレンジした『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』などのハンバーガー商品に加え、店舗限定でプレートメニューも新たに展開する。
また、朝モスのリニューアルを記念し、対象商品のドリンクセットを特別価格で購入できるクーポンを配信。さらに、「朝モス」を購入すると限定で、モスファン必見の限定オリジナルグッズが当たるプレゼント企画も実施する。
■商品詳細（※価格は全て税込）
『朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』390円／ドリンクセット540円
『ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース』410円／ドリンクセット560円
バンズにレタス、トマト、パティ、オニオンスライスを乗せ、オーロラソースでさっぱりと仕上げた。野菜を手軽に摂れ、色合いも鮮やかな朝にぴったりの爽やかな味わいのハンバーガー。パティを大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更した『ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』も。
『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』440円／ドリンクセット590円
『ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』460円／ドリンクセット610円
バンズにチーズとパティ、半熟風たまごをのせ、リニューアルしたテリヤキソースで仕上げた。朝からしっかりと食べたい人に向けたハンバーガー。パティを大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更した『ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』も。
『朝モスプレート』460円／ドリンクセット610円※店舗限定・イートイン限定
『トースト』250円／ドリンクセット400円※店舗限定・イートイン限定
トースト（ホイップバター付き）と、レタス、キャベツ、角切りトマト、オニオンスライスにオーロラソースをかけたサラダ、目玉焼き、ソーセージを1つのプレートに。トーストは単品でも注文可能。
近年のワークスタイルの多様化に伴い、時差出勤やリモートワークといった柔軟な働き方が定着している。これに伴い、朝の時間を有効に活用するライフスタイルが広がりを見せており、飲食店で朝食をとるという選択肢も増えている。実際に外食業界における朝食市場規模は、2020年以降5年連続で増加しており、2025年には5347億円へと拡大。
こうした市場環境を受けて、モスバーガーでは“朝外食”強化のため、朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアルし、商品ラインアップを拡充。当チェーンが元祖のテリヤキバーガーをモーニング仕様にアレンジした『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』などのハンバーガー商品に加え、店舗限定でプレートメニューも新たに展開する。
また、朝モスのリニューアルを記念し、対象商品のドリンクセットを特別価格で購入できるクーポンを配信。さらに、「朝モス」を購入すると限定で、モスファン必見の限定オリジナルグッズが当たるプレゼント企画も実施する。
■商品詳細（※価格は全て税込）
『朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』390円／ドリンクセット540円
『ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース』410円／ドリンクセット560円
バンズにレタス、トマト、パティ、オニオンスライスを乗せ、オーロラソースでさっぱりと仕上げた。野菜を手軽に摂れ、色合いも鮮やかな朝にぴったりの爽やかな味わいのハンバーガー。パティを大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更した『ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』も。
『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』440円／ドリンクセット590円
『ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』460円／ドリンクセット610円
バンズにチーズとパティ、半熟風たまごをのせ、リニューアルしたテリヤキソースで仕上げた。朝からしっかりと食べたい人に向けたハンバーガー。パティを大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更した『ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』も。
『朝モスプレート』460円／ドリンクセット610円※店舗限定・イートイン限定
『トースト』250円／ドリンクセット400円※店舗限定・イートイン限定
トースト（ホイップバター付き）と、レタス、キャベツ、角切りトマト、オニオンスライスにオーロラソースをかけたサラダ、目玉焼き、ソーセージを1つのプレートに。トーストは単品でも注文可能。