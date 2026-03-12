◆オープン戦 ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）

広島は開幕ローテーション入りを狙う投手の完封リレーで連勝した。先発した栗林良吏投手が５回５安打無失点。６回からは２年目の岡本駿投手が４回パーフェクトの快投で続いた。攻撃陣では、中村奨成外野手が３回に先制の１号２ラン。３打席で２安打３出塁と好調をアピールした。

試合後の新井貴浩監督の一問一答は以下

―栗林が好投

「うん、良かったね。腕もしっかり振れているし、テンポもいいし、ストライクも先行させている。ナイスピッチングだったと思います。岡本も危なげなく、きょうは２人ともいいものを見せてくれたと思います」

―栗林は腕が振れているから変化球で空振りが取れる

「そうだね。やっぱり彼は腕が振れているときはフォークが落ちなくて、甘いゾーンにいっても、チェンジアップのような感じで奥行きがとれる投球になるから。きょうは本当に、本人も手応えをつかんだんじゃないかな」

―開幕ローテは２人とも前進か

「そうですね。あとはまだ争っているピッチャーがいるから、そこも見たいと思います」

―中村奨もいい打撃

「そうだね。高めのインサイドよりだったと思うけど。速い高めのボールを引っ張って、あそこにホームランにできるというのは。ナイスバッティングだと思います」

―最近は２番で起用しているが

「その可能性もあるんじゃないかな。ちゃんと適応できているので。その可能性はある」

―長打もいい傾向

「それはまた開幕してからかな。やっぱり長打は点になりやすいから。そういう意味では良かったのかな」