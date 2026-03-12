ABCテレビ“育休中”塚本麻里衣アナ＆澤田有也佳アナら集合ショット「幸せそうな笑顔が素敵」
ABCテレビアナウンス部の公式インスタグラムがこのほど更新され、桂紗綾アナ、北條瑛祐アナと共に現在育児休業中の塚本麻里衣アナと澤田有也佳アナが登場した。
【写真】「幸せそうな笑顔が素敵」A“育休中”塚本麻里衣アナ＆澤田有也佳アナら
6日に放送された『ママパパ応援バラエティ ウチも！』に出演した4人。MCは、4歳の女の子と11ヶ月の男の子を育てており、現在育休中の塚本アナ。そして、同じく育休中の澤田アナ、子育て真っ最中の北條アナ、桂アナも出演した。
番組は「出演者もスタッフも全員子育てをしながら、かつそれを負担としない範囲で番組制作してみよう！」というコンセプトで、育休中の短期就労（収録1日）についても、「事前に所轄の公共職業安定所に相談・確認をした上で、本人たちの同意を得て、家庭状況を最優先に考慮」した上で制作された。
インスタグラムでは「収録に参加したアナウンサー陣で写真を撮りました」とつづり、番組パネルを持って、4人のアナが笑顔を見せた。この投稿にネットでは「澤田さんや！」「皆さん幸せそうな笑顔が素敵ですね」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。
