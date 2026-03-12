ソフトバンク小久保監督、“ミスコン2位”娘の反応に「根っからの負けず嫌いは僕の血」
福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督（54）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。世界の“ミスコン”で2位を獲得した娘について語った。
【全身ショット】スラリ！“ミスコン2位”小久保監督の娘
現在、2人の子どもの父であり、長男は今年で29歳、長女は27歳になる。娘の小久保春菜はタレントなど活動中。世界4大ミスコンテストのひとつとして知られる「ミス・アース・ジャパン」日本大会で2位を獲得。「ミス・エアー・ジャパン」に選ばれた。
小久保監督は、この記録について「コーチ陣やチームメイトから『よかったね』って」と祝福を受けたという。しかし「娘は（悔しがって）電話口で泣いていました」と告白。「あんなに応募があった中で」と驚くが、娘の姿に「根っからの負けず嫌いは僕の血を引いているかも」と答えていた。
このほか、過去に彼氏ができたという話を聞いたが「結構平気」などとトーク。「彼氏が野球部のキャプテンだって言って（笑）」「今はどうなっているかわからないですけど」と冷静で、娘から（彼氏を紹介した際）怒っていたか聞かれるが「全然そんなことなくて」「恋愛する年齢ですから、成長したなって」「冗談半分で『よくうちの娘と！』という話はしたんですが、それを娘は真に受けて」などと振り返った。
