ＷＢＣ準々決勝の侍ジャパン（Ｃ組１位）の相手が、ベネズエラ（Ｄ組２位）に決定した。１４日（同１５日）に米フロリダ州マイアミにあるローンデポパークで行われる。米国やドミニカ共和国と比べると、戦力はやや劣るが、日本にとっては一筋縄ではいかない強豪だ。

【打線】日本はベストメンバーで戦った１次Ｒ第３戦のオーストラリア戦まででに計２５得点２５安打６発、３盗塁を記録し、１試合平均に換算すると８・３得点＆安打、２発、１盗塁。一方、ベネズエラは最終第４戦までに計２６得点、３７安打、５発、７盗塁で、１試合平均は６・５得点、９・２５安打、１・２５発、１・７５盗塁。得点力では日本が上回る一方、安打や盗塁など機動力ではベネズエラに分があるが、両チームの攻撃力は拮抗（きっこう）していると言える。

▽ベネズエラ

１番打者でチームを引っ張るのがアクーニャ（ブレーブス）。２３年には４１本塁打＆７３盗塁をマークしてＭＶＰに輝いた実績を持っている。さらには２２〜２４年に３年連続首位打者に輝いたアラエス（ジャイアンツ）が絶好調で、イスラエル戦に１試合２発を放つなど、４戦で１４打数７安打、打率５割と乗りに乗っている。２１年に４８発で大谷を上回って本塁打王に輝いたペレス（ロイヤルズ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）らが並ぶ。

▽侍ジャパン

ドジャース・大谷翔平投手が１番をけん引する強力打線。２番の近藤健介は１２打数無安打と不調だが、メジャー４年目だった昨季は日本人右打者では初の３０本塁打、１００打点を達成した鈴木誠也（カブス）を３番に据える。また、勝負強い「ＷＢＣ男」の４番・吉田正尚（Ｒソックス）は４戦で打率５割、２本塁打、６打点と当たりに当たっていて、後ろにも岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（Ｗソックス）ら強打者が続く。

【投手】先発は１次ラウンドは６５球までだったが、準々決勝では８０球に球数制限が緩和される。連覇に向けては、「第２先発」など投手陣の継投が、大きく鍵を握ることになる。

▽ベネズエラ

先発はＲ・スアレス（レッドソックス）と、ロペス監督が明言。大谷は昨年１０月にポストシーズンで対戦した際には３打数無安打で抑え込まれた“大谷キラー”。２４年からフィリーズで２年連続１２勝を挙げた強力左腕だ。救援に控えるオリックスのマチャドは３戦で計３回を２安打５奪三振、無失点。カブスで昨季は２２セーブを挙げたパレンシアも、計２戦で２回３奪三振、無失点に封じるなど、安定感を誇る。

▽侍ジャパン

先発が予想されるのはドジャース・山本由伸投手。１次ラウンド初戦の台湾戦では、２回２／３で５３球を投げて無安打２三振の快投を見せた。また、「第２先発」候補としては、まずは種市篤暉（ロッテ）。計２回で打者６人から５三振で無失点と無双。平良（西武）、石井（阪神）、松井（パドレス）ら故障者続出で手薄となった救援陣の中で際立つ存在感を見せており、接戦になればカギを握る存在になりそうだ。さらに、韓国戦では初回３失点を喫したが、昨季３３登板で７勝の菊池雄星（エンゼルス）も投入する可能性もある。負けたら終わりの一発勝負。総力戦で強豪に挑む。