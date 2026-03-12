◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。ベネズエラの注目選手は以下の通り。

☆投手

▽Ｒ・スアレス（レッドソックス） ２４年から２年連続で１２勝を挙げている左腕。日本戦での先発が有力視される。

▽Ｄ・パレンシア（カブス） 昨季カブスで２２セーブを挙げた２６歳右腕。１６０キロ超の直球が持ち味。

▽Ａ・マチャド（オリックス） チーム唯一のＮＰＢ所属選手。オリ２年で５１セーブの守護神。宮城、曽谷、若月との同僚対決に注目。

▽Ｅ・ロドリゲス（ダイヤモンドバックス） １９年に１９勝を挙げるなど通算９４勝の左腕。この日先発したため、日本戦の登板は低そう。

☆捕手

▽Ｗｉ・コントレラス（ブルワーズ） コントレラス兄弟の弟。６年で８５本塁打を放つなど長打力もある。

▽Ｓ・ペレス（ロイヤルズ） ３５歳のベテランで、２１年には大谷に競り勝って４８発で本塁打王に輝いた。ＤＨでの起用が中心。

☆内野手

▽Ｌ・アラエス（ジャイアンツ） ２２〜２４年に３年連続首位打者。２４年に大谷の３冠王を阻止した。三振が少なく、昨季は６７５打席で２１個のみ。

▽Ｗｓ・コントレラス（レッドソックス） コントレラス兄弟の兄。通算１７２本塁打の強打が武器でもともとは捕手がメインだったが、今大会は一塁手として出場。

▽Ｅ・スアレス（レッズ） 昨季４９本塁打を放つなど、通算３２５発の長距離砲。

☆外野手

▽Ｒ・アクーニャ（ブレーブス） ２３年に４１本塁打＆７３盗塁という圧巻の成績でＭＶＰ。１番打者として切り込み隊長。

▽Ｊ・チョウリオ（ブルワーズ） ２２歳の若き有望株。２４年にメジャーデビューしてすでに２年間で２９３安打、４２本塁打、４３盗塁をマーク。

▽Ｗ・アブレイユ（レッドソックス） ２年連続でゴールドグラブ賞に輝いている守備の名手。昨季は２２本塁打を放った。

☆スタッフ

▽Ｇ・パーラ（一塁コーチ） メジャーでは登場曲「ベイビー・シャーク」で人気に。２０年には巨人でもプレーした。

▽Ｍ・カブレラ（打撃コーチ） １２年に３冠王に輝くなど通算５１１本塁打、１８８１打点、打率３割６厘。