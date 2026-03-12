【ぷっくりシール】かわいい「パパブブレ」のキャンディがぷっくりシールになっちゃった! - 店舗限定カプセルトイ
かわいいアートが人気のキャンディ専門店「パパブブレ」から、「ぷっくりシール」のカプセルトイが登場! 店舗限定です!
パパブブレのカプセルトイに
「ぷっくりシール」が登場🍓🍇🥝
.
全5️⃣種
手帳や小物に貼ったり、
お友達と交換したり…✨
.
キャンディと一緒に楽しむのもおすすめ🍬
※店舗限定/なくなり次第終了
(@PapabubbleJより引用)
パパブブレのキャンディがぷっくりシールに
かわいくて美味しいパパブブレのキャンディ。可愛すぎて食べるのがもったいないのですが、いつの間にかパクパク食べちゃうんですよね。そんなキャンディが流行りのぷっくりシールになって登場。店舗限定のカプセルトイなのですが、キャンディと一緒で、どれも可愛い!!
パパブブレのキャンディがぷっくりシールに
ぷっくりシールなら、食べて無くなることもないので、この可愛さを永久的に眺めていられますね。キャンディを買いに行きながら、ぜひ、回しちゃいましょう!!
パパブブレのカプセルトイに「ぷっくりシール」が登場🍓🍇🥝全5️⃣種手帳や小物に貼ったり、お友達と交換したり…✨キャンディと一緒に楽しむのもおすすめ🍬※店舗限定／なくなり次第終了 https://t.co/6Dv1HgammY pic.twitter.com/CsyIzC7xGm- PAPABUBBLE (@PapabubbleJ) March 9, 2026
パパブブレのカプセルトイに
「ぷっくりシール」が登場🍓🍇🥝
.
全5️⃣種
手帳や小物に貼ったり、
お友達と交換したり…✨
.
キャンディと一緒に楽しむのもおすすめ🍬
(@PapabubbleJより引用)
パパブブレのキャンディがぷっくりシールに
かわいくて美味しいパパブブレのキャンディ。可愛すぎて食べるのがもったいないのですが、いつの間にかパクパク食べちゃうんですよね。そんなキャンディが流行りのぷっくりシールになって登場。店舗限定のカプセルトイなのですが、キャンディと一緒で、どれも可愛い!!
パパブブレのキャンディがぷっくりシールに
ぷっくりシールなら、食べて無くなることもないので、この可愛さを永久的に眺めていられますね。キャンディを買いに行きながら、ぜひ、回しちゃいましょう!!
パパブブレのカプセルトイに「ぷっくりシール」が登場🍓🍇🥝全5️⃣種手帳や小物に貼ったり、お友達と交換したり…✨キャンディと一緒に楽しむのもおすすめ🍬※店舗限定／なくなり次第終了 https://t.co/6Dv1HgammY pic.twitter.com/CsyIzC7xGm- PAPABUBBLE (@PapabubbleJ) March 9, 2026