人気YouTuberももち、夫との出会いは“滞在30分のバー”「飲みが盛り上がってなさすぎて」その後の夫からのアプローチとは
【モデルプレス＝2026/03/12】20代女性を中心に人気を博すファッションライバー・YouTuberの“ももち”こと牛江桃子が3月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫との出会いや好きなところについて明かす場面があった。
【写真】29歳美女YouTuber、スタイル抜群夫とのウエディングフォト
この日「【夫婦初Q＆A】NG無し人生＆恋愛相談会 ほろ酔いでぶっちゃけトークな夜」と題した動画を公開し、夫のばるちんとともにフォロワーからの質問に答えたももち。「2人の出会いはどこですか？」という質問が寄せられると「まず結論から言うと友人の紹介で出会った」と回答。共通の友人が多く、以前から夫のことを知っていたというももちは、都内某所のバーで行われた集まりに「ばるちんいるけど来る？」と友人に誘われたといい、「ずっとばるちんに友達として会ってみたいなって思ってたから、ばるちんいるんだったら行こうかなって思って行ったんですよ」と当時を振り返った。
夜11時頃にバーに到着したというももちは「バーの飲みが盛り上がってなさすぎて。誰も乾杯しないしゲームとかも始まらないし無駄な時間だなって思って」と、わずか30分ほどで帰宅したという。ところが、夫は短い時間でももちに一目惚れし、「後日DMが来て、アタックしてくれたんだよね」と、夫からの積極的なアプローチがきっかけだと明かした。
また、「お互いの好きだなと思うポイントは？」という質問に対し、夫は「ありすぎるよ」と答えつつ、「最近だと、土日にお昼寝するじゃん。俺がソファーで寝てて、取り残されて（ももちが）ベッドルームで寝てることがあるんですよ。それで部屋に行ったときに（愛猫の）ぶぅと2人がリラックスして寝てるのを見て『好き〜幸せ〜』って思う」と回答。対するももちも「数え切れないほどあるんですけど」と前置きしつつ、「私がソファで過ごしててばるちんが仕事から帰ってきた時に『ただいまーももちゃーーん』って言って帰ってくるんですけど、それが好き」と告白。「太陽サンサンの存在が急に入ってくるから、すごく楽しくて嬉しくなる」と、夫の明るい人柄が好きだと語った。
ももちは2026年2月21日、SNSを通じて結婚したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳美女YouTuber、スタイル抜群夫とのウエディングフォト
◆ももち、夫との出会いは“滞在時間30分のバー”
この日「【夫婦初Q＆A】NG無し人生＆恋愛相談会 ほろ酔いでぶっちゃけトークな夜」と題した動画を公開し、夫のばるちんとともにフォロワーからの質問に答えたももち。「2人の出会いはどこですか？」という質問が寄せられると「まず結論から言うと友人の紹介で出会った」と回答。共通の友人が多く、以前から夫のことを知っていたというももちは、都内某所のバーで行われた集まりに「ばるちんいるけど来る？」と友人に誘われたといい、「ずっとばるちんに友達として会ってみたいなって思ってたから、ばるちんいるんだったら行こうかなって思って行ったんですよ」と当時を振り返った。
◆ももち、夫と互いの好きポイント明かす
また、「お互いの好きだなと思うポイントは？」という質問に対し、夫は「ありすぎるよ」と答えつつ、「最近だと、土日にお昼寝するじゃん。俺がソファーで寝てて、取り残されて（ももちが）ベッドルームで寝てることがあるんですよ。それで部屋に行ったときに（愛猫の）ぶぅと2人がリラックスして寝てるのを見て『好き〜幸せ〜』って思う」と回答。対するももちも「数え切れないほどあるんですけど」と前置きしつつ、「私がソファで過ごしててばるちんが仕事から帰ってきた時に『ただいまーももちゃーーん』って言って帰ってくるんですけど、それが好き」と告白。「太陽サンサンの存在が急に入ってくるから、すごく楽しくて嬉しくなる」と、夫の明るい人柄が好きだと語った。
ももちは2026年2月21日、SNSを通じて結婚したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】