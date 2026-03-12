ソロでも強すぎる…ITZY・ユナ、圧巻ビジュアルでデビュー秒読み　『Ice Cream』新コンセプト追加

ITZYのユナが、本格的なソロデビューのカウントダウンに突入した。

ユナは3月12日、自身のSNSに「Looking good」というコメントとともに、初のソロアルバム『Ice Cream』のコンセプトイメージを追加公開した。

今回公開された写真でユナは、真っ白な雪原を思わせる背景の中、近寄りがたいほどのビジュアルを披露した。

特にユナは、大きな羽飾りが目を引くブラックのベレー帽に華やかなアクセサリー、涼しげなブルートーンのスタイリングを完璧に着こなし、持ち前のエネルギーを放った。

いたずらっぽさを漂わせながらも堂々とどこかを見据えるポーズから、サンベッドに横たわって余裕のあるムードを醸し出す姿まで、ユナならではの多彩な個性が写真にそのまま詰め込まれている。

（写真＝ユナSNS）

ユナは最近、ドラマ『Missホンは潜入調査中』を通じて人生初の演技に挑戦し、視聴者に強烈な印象を残したことがある。

女優としての可能性を証明したユナは、今度はグループ内で2人目のソロランナーとして乗り出し、再び“本業”であるステージの上で存在感を発揮する見通しだ。

3月23日にリリースされるユナのソロデビューアルバムには、同名タイトル曲『Ice Cream』をはじめ、『B-Boy』『Blue Maze』『Hyper Dream』など、彼女の色が濃くにじむ全4曲が収録される。

ユナのソロデビュー作『Ice Cream』は3月23日18時、各音楽配信サイトを通じて正式リリースされる予定だ。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、高いビジュアルの評価を受けている。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。