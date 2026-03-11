LOWRYS FARM×池端杏慈♡2026春ビジュアル公開！日常を彩る新スタイル

“Play fashion!”をミッションに掲げるLOWRYS FARM（ローリーズファーム）が、2026年春ビジュアルを公開しました。今回モデルに起用されたのは、透明感と瑞々しい存在感で注目を集める俳優・池端杏慈さん。コンセプトは「着、努、愛、楽。」。毎日の生活に寄り添う4つの感情をテーマに、日常のワクワクやときめきを表現したスタイリングが披露されています。2026年3月11日（水）から特設サイトとブランドムービーが公開され、春のおしゃれ気分を高めてくれるビジュアルが登場しました♡

「着、努、愛、楽。」春ビジュアル公開



LOWRYS FARMの2026年春ビジュアルのテーマは「着、努、愛、楽。」。

「きがえる」「がんばる」「あいする」「たのしむ」といった日常のシーンを表現したコンセプトで、LOWRYS FARMが提案する「なりたいわたし」に寄り添うスタイルが展開されています。

池端杏慈さんがそれぞれのシチュエーションに合わせたスタイリングで登場し、春らしい軽やかな雰囲気や日常のときめきを表現。

公開日：2026年3月11日（水）

シーン別スタイリングアイテム



春ビジュアルでは、「着」「努」「愛」「楽」の4つのシーンごとにコーディネートが展開されています。

【着（きがえる）】



カットワークレースBL：6,600円（税込）

レースデニム：8,800円（税込）

ルミーアミソックス：880円（税込）

モカシンローファー：6,600円（税込）

【努（がんばる）】



アソートガラBIGシャツ：6,050円（税込）

マルチWAYカットカーディガン：4,990円（税込）

チェックフリルボリュームスカート：7,700円（税込）

ワンシュルダーボディBAG：5,500円（税込）

カラールーズソックス：660円（税込）

モカシンローファー：6,600円（税込）

【愛（あいする）】



スエードジャケット：11,000円（税込）

マルチボーダータンク：3,300円（税込）

イージーワイドコクーンパンツ：6,600円（税込）

ステンレスフープチョーカー：2,090円（税込）

フェイクレザー2WAYウエストポーチ：4,400円（税込）

カラールーズソックス：660円（税込）

Wバンドメッシュスニーカー：5,990円（税込）

【楽（たのしむ）】



レースドッキングVカーディガン：6,990円（税込）

ストライプパジャマパンツ：7,150円（税込）

ポーチツキ2WAYベルト：3,490円（税込）

ルミ―アミソックス：880円（税込）

オブリークトゥミュール：6,290円（税込）

春らしいレースや軽やかな素材感のアイテムを中心に、日常をおしゃれに楽しめるスタイリングが揃っています♪

春の「なりたいわたし」を叶える



LOWRYS FARMの2026年春ビジュアルは、「着、努、愛、楽。」というコンセプトを通して、日常のさまざまなシーンを彩るスタイルを提案しています。

池端杏慈さんの透明感あふれる魅力とともに、春らしい軽やかなコーディネートが楽しめるのもポイント。

毎日の気分に寄り添うファッションで、「なりたいわたし」を見つけてみてはいかがでしょうか♡特設サイトやブランドムービーもぜひチェックしてみてください。