ヒルトン東京のイースター限定スイーツ♡華やかなチョコレートギフト登場

ヒルトン東京では、2026年4月5日（日）のイースターに合わせて、春の訪れを感じる限定スイーツを販売します。2026年3月21日（土）から4月5日（日）まで、ホテル1階「ショコラブティック」にて、カラフルで愛らしいイースターチョコレートと、伝統的なブレッド「ホットクロスバンズ」が登場。春の贈り物や自分へのご褒美にもぴったりな、華やかなスイーツコレクションが楽しめます。

春を祝う華やかなイースタースイーツ



欧米では、イースターはクリスマスと並ぶ大切な祝日として知られ、カラフルなイースターエッグやバニーが街を彩ります。

ヒルトン東京では、エグゼクティブ・ペストリーシェフ ラティーシュ・ナイヤー（Ratheesh Nair）が手掛ける、春の祝祭にふさわしいチョコレートコレクションを展開。

卵やにんじんなどイースターを象徴するモチーフを取り入れたデザインは、贈る側も受け取る側も思わず笑顔になる可愛らしさ。

華やかなビジュアルと本格的な味わいが楽しめる、季節限定の特別なスイーツです。

タリーズ季節限定♡はちみつ香る春ドリンク「HONEY LOVERS」登場

見た目も楽しいチョコレートコレクション



今回登場するチョコレートは、個性豊かな6種類。

「キャロット」は、ヴァローナ社のミルクチョコレートを使用したツインのにんじんフォルムのチョコレートで、価格は8,000円。中にはアソートゼリーが入っており、割った瞬間の楽しさも魅力です。

「レオパード」は、卵を半分にカットした大胆なデザインが印象的なイースターエッグチョコレート。

トレンドのレオパード柄をあしらい、フェルクリン社のホワイトチョコレートのなめらかな口どけが楽しめます。中にはローストアーモンドロッシェを忍ばせ、価格は6,000円です。

「セーブル」は、ヴァローナ社のシングルオリジンミルクチョコレート「ジヴァラ」とパッションフルーツ・インスピレーションを合わせた華やかなエッグチョコレート。

ブリック仕立ての建築美を思わせるデザインで、中にはヘーゼルナッツチョコレートロッシェが入っています。価格は6,500円です。

「ピスタチオ」は、カカオ54％のダークチョコレートで作られたエッグチョコレート。

ピスタチオグリーンのココアスプレーとホワイトスプラッシュのアクセントが美しい一品で、ピスタチオプラリネチョコレートを中に仕込んでいます。価格は6,500円です。

「ハニカム」は、フェルクリン社のミルクチョコレートをベースに、ココアバターホワイトチョコレートで蜂の巣模様を表現したチョコレート。

中にはマシュマロをチョコレートでコーティングしたスイーツが入っており、価格は6,000円です。

「エッグネスト」は、ミルクチョコレートで作った鳥の巣に、ヴァローナ社のドゥルセを使用した卵フォルムのチョコレートを3個セットした贈り物にもぴったりの一品。

卵の中にはカシューナッツやアーモンドをチョコレートでコーティングしたスイーツが入っており、価格は8,000円です。

さらに、イースターの定番ブレッド「ホットクロスバンズ」も登場。価格は750円で、春のティータイムにもぴったりです。

春の贈り物にぴったりな限定スイーツ



ヒルトン東京のショコラブティックに登場するイースター限定スイーツは、見た目の華やかさと本格的な味わいを兼ね備えた特別なコレクション。

エッグやキャロットをモチーフにしたチョコレートは、春の贈り物や季節のイベントを彩るギフトにもぴったりです♡

販売期間は2026年3月21日（土）から4月5日（日）まで。春の訪れを感じる甘いひとときを、ヒルトン東京のイースタースイーツで楽しんでみてはいかがでしょうか。