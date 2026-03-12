レスポートサック×BABYMONSTER新ビジュアル公開♡春のスポーティコーデ

ニューヨーク発バッグブランド「レスポートサック」は、ブランドミューズを務めるグローバルガールズグループBABYMONSTERの新ビジュアル第2弾を2026年3月12日（木）より日本限定で公開しました。軽やかに前進し続けるBABYMONSTERの姿勢と、“LIGHTEN YOUR WORLD”というブランド哲学が共鳴して実現した今回のキャンペーン。春らしいカラーを取り入れたスポーティなスタイリングで、レスポートサックの魅力を新たな視点から表現しています。

春カラーで魅せる最新ビジュアル



今回のビジュアルでは、レスポートサックのアイデンティティと春らしい色彩を融合させたスタイリングが印象的。

世界で活躍するBABYMONSTERのメンバーが、それぞれの個性を生かしたコーディネートで登場します。

ASAはブランドを象徴するリップストップナイロンのアノラックを主役にした爽やかなブルーのスタイル。

RUKAとRORAはスポーティでクールなパンツスタイルを披露し、PHARITA・AHYEON・CHIQUITAはグリーンやラベンダーなど春らしいカラーを取り入れたスウェットスタイルで軽やかな魅力を表現しています。

メンバー別コーデ＆アイテム紹介



RUKAは、短丈トップスとスウェットパンツを合わせたクールなスタイル。

ラージハンモックバッグ（メレンゲ/マンダリンウェビング）17,600円をアクセントに、ケーブルニットフーディー（ネイビー）24,200円、スクエアネックリブタンクトップ（ホワイト）7,700円、NYCスウェットパンツ（ホワイト）18,700円を合わせています。

PHARITAは、鮮やかなグリーンのスカートを主役にしたスポーティスタイル。

3ポケットショルダー（スペクテイターブラック）16,500円※3月18日発売予定、パイルトラックジャケット（ホワイト）25,300円※3月25日発売予定、スウェットミニスカート（グリーン）15,400円、レスポートサックソックス（グリーン）2,420円を着用しています。

ASAは、ブルーカラーのアウターが印象的な爽やかなコーディネート。

スモールエヴリデイバッグ（スペクテイタークリアスカイ/ティール）13,750円※3月18日発売予定、リップストップナイロンポケッタブルブルゾン（サックス）27,500円、スクエアネックリブタンクトップ（ネイビー）7,700円、NYCスウェットショートパンツ（ホワイト）15,400円を合わせています。

AHYEONは、ボーダーラガーシャツとグリーンフーディーを腰に巻いたカジュアルスタイル。

コンバーチブルドロストリングクロスボディ（ベージュ/ブラックシャイン/メレンゲ）24,200円※3月18日発売予定、ボーダーラガーシャツ（ホワイト）16,500円、スウェットフーディー（グリーン）23,100円、ナイロンミニスカート（ブラック）16,500円を着用。

RORAは、ピンクのポロシャツとスカイブルーのバッグが爽やかな初夏スタイル。

3ポケットショルダー（スペクテイタークリアスカイ/ティール）16,500円※3月18日発売予定、バイカラークロップドポロシャツ（ピンク）13,750円※3月25日発売予定、パイルトラックパンツ（ホワイト）23,100円※3月25日発売予定を合わせています。

CHIQUITAは、ラベンダーカラーのセットアップが可愛いスポーティコーデ。

スモールエヴリデイバッグ（スペクテイターボーン/ネイビー）13,750円※3月18日発売予定、スウェットフーディー（ラベンダー）23,100円、プリントロングスリーブプルオーバー（ホワイト）13,200円、スウェットミニスカート（ラベンダー）15,400円、レスポートサックNYソックス（ブラック）2,970円を着用しています。

BABYMONSTERが魅せる春のレスポートサック



BABYMONSTERがブランドミューズとして登場するレスポートサックのキャンペーン第2弾では、春らしいカラーと軽やかなスポーティスタイルが印象的。

メンバーそれぞれの個性が光るコーディネートと、日常に取り入れやすいバッグやウェアが揃っています♡

ビジュアルやイメージムービーは、レスポートサック表参道フラッグシップストアやルミネ新宿、2026年3月18日（水）にNEW OPENする名古屋パルコ店、公式オンラインストア、公式SNSなどで順次展開予定。

ぜひお気に入りのアイテムを見つけて、春のコーデに取り入れてみてください。