滋賀支部の守田俊介（50）がボートレース蒲郡のPR隊とともに12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、24日から29日まで行われるSG「第61回ボートレースクラシック」をアピーールした。

今年のSG幕開けとなる今大会には昨年のグランプリ覇者・桐生順平（39＝埼玉）を筆頭に豪華メンバーが集う。守田は2018年10月にSGボートレースダービーを優勝しており当地は相性のいい舞台だが、2月の住之江G1近畿地区選手権で肋骨を負傷し、以降も欠場しており14日からの下関ミッドナイトで復帰する。体調を問われた守田は「日常生活でもまだ痛みはあるが、なんとか走れるのではと思っています」と現状を述べ、蒲郡については「いい印象はあります。スタートは決めやすくてターンがしやすい。出るからには目標は優勝です」と話した。

場内では29日に福留光帆トークショーを行うなど毎日イベントを実施する。蒲郡市ボートレース事業部事業課の柴田佳也主査は「本場にも足を運んでいただきファンも選手も熱くなるSGボートレースクラシックを楽しんでいただきたいです」とPRした。売り上げ目標は190億円。