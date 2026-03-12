モデルの押切もえ(46)が12日、自身のインスタグラムを更新。ピラティストレーナーの資格を取得したことを報告した。

押切は「ピラティストレーナー（マット）の資格を取得しました」と報告。ピラティスとの出会いについて回想。始めたのは30代に入った頃とし、「体型や代謝の変化を感じる中、ライフスタイル面では小説を書き、絵も描き始めた影響もあって、肩凝りや腰の痛み、姿勢の歪みに悩んでいて、その改善が目的でした。姿勢改善だけでなく、インナーマッスルを鍛えられる効果も実感でき、これまた体型や姿勢が大きく変化した産前産後の時期もお世話になりながら、以降もずっと続けています」と明かした。

資格取得の経緯について「もともと、もっとピラティスの知識を深めたい、自分の身体と向き合いたい、という思い」があったと説明。

ピラティスを通じたイベント開催にも意欲を燃やし、「この学びを通じてみなさんと楽しく運動できる時間を共有できたらいいな、と思っていまして、イベントを企画中です。始めての試みなので、ストーリーズなどでみなさんにもご意見を伺うと思いますが、よかったらおつきあいください」と呼びかけていた。