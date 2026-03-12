お笑いタレントのだいたひかるが11日に自身のアメブロを更新。息子「土手ボーイ」くんの性格について、親としての率直な不安を明かした。

【映像】イモトアヤコ、「横顔似てる」3歳長男との2ショット

この日、だいたは「心配な息子の性格」というタイトルでブログを更新。長男の性格について、「どちらかと言うと、一緒に遊ぼうと！中に入っていく方では無く様子をよく見ていて」と慎重な一面があることを報告。さらに、「お友達が叱られたりした時に 土手ボーイは関係ないのに、一緒に凹んでうるうるしてしまう所があるようで…」と、周囲の感情を敏感に察知してしまう様子をつづった。

こうした姿にだいたは、「全部、自分の事と、受け止めてしまう性格のようです」と分析。「繊細なので、これからもっと集団生活になるから、心配になっちゃいますが…」と、今後の不安を吐露した。最後には、「親になったら、大胆でも繊細でも心配ですよね」と自分に言い聞かせるようにつづり、どんな性格であっても尽きることのない「親心」を覗かせブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「ご両親にたくさんの愛をもらってる証拠です！」「優しい男の子、素敵ですよ」「我が子はいくつになっても心配です（笑）」などのコメントが寄せられている。