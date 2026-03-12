【NASCAR】第4戦 Straight Talk Wireless 500（フェニックス・レースウェイ／日本時間3月9日）

【映像】クルーが飛んでる！捉えた驚きの瞬間（実際の様子）

アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）カップシリーズの第4戦が開催。10回以上コーションが出た荒れ気味のレース展開で、焦って発進しようとしたマシンがピットクルーを轢きそうになった間一髪のシーンが見られた。

レース終盤、トップ3圏内を走っていたタイ・ギブスの54号車がピットインしたシーンでアクシデントが発生。急いでピットアウトをしようとしたマシンが、車体前方を横切ったクルーと接触しそうになった。

このクルーは右フロントタイヤの担当で、タイヤを交換した後にピット側へ戻ろうとした。しかし待ちきれなかったギブスは交換が終わった瞬間にリスタート。跳ねられてもおかしくないタイミングだったが、クルーは54号車のボンネットの前を颯爽と飛び跳ねることで、見事に接触を回避した。

同シーンを見た解説のジャック・アマノ氏が、思わず「飛んでる！飛んでる！」と声をあげると、実況の野村達也アナは「“まさに職人技”と言って良いんでしょうか？ 本当にコンマ1秒を削るために身体を張っております」とコメントしている。

その後、アマノ氏はこの驚きの場面を気に入ったのか、「あの足の長さ、身長がなかったら（かわせなかった）……」「フロントタイヤチェンジャーにもああいう能力が求められるケースがあるのだということ。感動しました」などコメントを続け、ピットクルーを称えた。ちなみに、ギブスは最終的に4位となり、優勝を逃してしまった。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）