上海マラソン、ワールドマラソンメジャーズ候補レースの第1段階評価を通過

上海市体育局が3月10日に明らかにしたところによると、上海マラソンはこのほど、ワールドマラソンメジャーズの候補レースとしての第1段階評価を通過し、2027年のワールドマラソンメジャーズ正式加盟への重要な基礎を築きました。

上海マラソンは、中国ひいてはアジアを代表する都市マラソンレースの一つです。ワールドアスレティックス（世界陸連）が発表した2025年の世界マラソンレースランキングで、上海マラソンは初めて世界トップ10入りし、中国のマラソンレースとして同ランキングでの最高位を記録しました。

ワールドマラソンメジャーズの審査プロセスによると、次回の重要な評価は今年12月の2026上海マラソン開催期間中に行われる予定です。上海マラソンがこの評価で再び基準に達すれば、「2回連続での評価通過」という重要な条件を満たし、2027年にワールドマラソンメジャーズに正式加盟することになります。

ワールドマラソンメジャーズのドーナ・ストーン最高経営責任者（CEO）は「上海チームは申請プロセスにおいて大きな決意とコミットメントを示し、彼らの努力が成功への確固たる基礎を築いた」と述べました。（提供/CGTN Japanese）