「公表出来るのまじで強い」人気インフルエンサー、“整形垢ある”疑惑を完全否定！ 「好感持てました」
インフルエンサーでYouTuberのしなこさんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。SNSでのうわさに言及しました。
【投稿】しなこ、「整形垢」疑惑を完全否定
また、しなこさんが受けた手術については「【顎変形症】という病気なので噛み合わせのために手術していますので、顎変形症の骨切りは治療です」と説明。「左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました」と、手術を決めた経緯もつづりました。最後に「結局すべて自分が自分のために選ぶ選択だと思います」「取り急ぎ、色々勘違いされてたので訂正させて頂きました！！」と、自身の思いを記しています。
ファンからは、「隠さずに自分の言葉で伝えてくれるしなこちゃん、本当に尊敬する」「正直に話してくれて好感持てました」「堂々と治療＋審美って公表出来るのまじで強い」「体験談載せてくれるのマジでありがたい」「ありがとねしなこ、俺しなこのお陰でワキガ手術する決意できたよ」など、さまざまな反響が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「本当に尊敬する」しなこさんは、「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます笑」と投稿。さらに整形について「否定的な気持ちは一切ないです！」としつつ、「ファンの方々や子供たちにオススメする気持ちもないです」と考えを明かしました。
「骨切りしました」7日には「骨切りしました」とつづり、動画を1本公開していたしなこさん。動画では、「私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやってきました」「ついにですよ！ 矯正の最終地点、手術」と、手術に至った経緯を説明。術後の写真も公開していました。この投稿で使われた「骨切り」というワードが、美容整形に関する投稿などで使われることが多いため「整形の情報収集をするためのアカウントがあるのでは？」といううわさにつながったとみられます。
