噂の折りたたみiPhone。名称は「iPhone Fold」と「iPhone Duo」ならどっちが好き？
今年の秋の発表が期待されるApple（アップル）初となる折りたたみスマートフォン、通称折りたたみiPhone。またはiPhone Fold。
折りたたみで先行するSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）が、Foldと名付けているので、なんとなくiPhone Foldと言われていますが、正式名称が何になるかはまったくわかりません。ネーミングについては噂も出てきていません。
そんな中、ネタ元の9to5Macが「iPhone Duo」という名称を考案。ゲキ推ししています。
iPhone Duo、どうですか？
iPhone Duoを推したい9to5Macの中の人いわく、ライバルから遅れて折りたたみを出す以上、すでに使われている名前をAppleが使うとは思えない！とのこと。
…確かに。AIはApple Intelligenceですし、VRヘッドセットは“空間コンピュータ”ですし、なんかヒトヒネリしたいのがAppleです。
折りたたみiPhoneは、開くとiPad miniサイズになると言われており、スマホとタブレットの1台2役使いが想定されます。となると、2-in-1端末を連想させるDuoっていい名前だと、9to5Macはけっこう気に入っている様子。
また、発売されたばかりのMacBook Neoと合わせ、ネオとデュオは音が似ていることも推したい理由だそう。まぁ、たしかに2026年発表仲間のネオとデュオ、ぐりとぐらのような響きがあってキャッチーではありますね。きっと、両モデルのターゲット層はぜんぜん違うんですけど。
…あれ、9to5Macって、ちょっと前は折りたたみiPhoneはスペックも価格も高くなるからiPhone Ultraって名前を提案してましたよね？
折りたたみiPhoneの名前、何になると思いますか？
Source: 9to5Mac
GIZMODO テック秘伝の書