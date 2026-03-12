Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

今年の秋の発表が期待されるApple（アップル）初となる折りたたみスマートフォン、通称折りたたみiPhone。またはiPhone Fold。

折りたたみで先行するSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）が、Foldと名付けているので、なんとなくiPhone Foldと言われていますが、正式名称が何になるかはまったくわかりません。ネーミングについては噂も出てきていません。

そんな中、ネタ元の9to5Macが「iPhone Duo」という名称を考案。ゲキ推ししています。

iPhone Duo、どうですか？

iPhone Duoを推したい9to5Macの中の人いわく、ライバルから遅れて折りたたみを出す以上、すでに使われている名前をAppleが使うとは思えない！とのこと。

…確かに。AIはApple Intelligenceですし、VRヘッドセットは“空間コンピュータ”ですし、なんかヒトヒネリしたいのがAppleです。

折りたたみiPhoneは、開くとiPad miniサイズになると言われており、スマホとタブレットの1台2役使いが想定されます。となると、2-in-1端末を連想させるDuoっていい名前だと、9to5Macはけっこう気に入っている様子。

また、発売されたばかりのMacBook Neoと合わせ、ネオとデュオは音が似ていることも推したい理由だそう。まぁ、たしかに2026年発表仲間のネオとデュオ、ぐりとぐらのような響きがあってキャッチーではありますね。きっと、両モデルのターゲット層はぜんぜん違うんですけど。

…あれ、9to5Macって、ちょっと前は折りたたみiPhoneはスペックも価格も高くなるからiPhone Ultraって名前を提案してましたよね？

折りたたみiPhoneの名前、何になると思いますか？

Source: 9to5Mac