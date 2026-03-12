フジテレビアナウンサー、この1年で8人退職 永島優美アナ、青嶋達也アナら若手からベテランまで【一覧】
フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）が12日、それぞれのインスタグラムで退職することを報告。フジテレビでは、2025年3月以降、この1年でアナウンサーが8人退職している。
【報告全文】フジ勝野健アナ、退社へ 1月に結婚「生活の拠点を京都へ移すこととなりました」
25年3月には、西岡孝洋アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナの3人、6月に岸本理沙アナ、8月に青嶋達也アナが定年を迎え退職。12月に藤本万梨乃アナ、そしてこの日発表となった小澤陽子アナ、勝野健アナが退社を発表した。
■フジテレビアナウンサー退職者一覧（2025年3月以降）
勝野健（26年）
小澤陽子（26年6月）
藤本万梨乃（25年12月）
青嶋達也（2025年8月＝定年退職）
岸本理沙（25年6月）
椿原慶子（25年3月）
永島優美（25年3月）
西岡孝洋（25年3月）
